Vihreiden Hyrkkö Ylestä: ”Tässä on raja, jota ei tule ylittää”

– Pidän erittäin lyhytnäköisenä Yleltä leikkaamista aikana, jolloin luotettavan tiedonvälityksen merkitys on korostetun tärkeä ja kulttuuriala edelleen koronan jäljiltä koetuksella. Mutta aivan erityisen huolestuttavia ovat vihjailut siitä, että maan hallitus alkaisi puuttua Ylen sisältöihin. Tässä on raja, jota ei tule ylittää, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

HALLITUSNEUVOTTELUJEN digitalisaatiota ja viestintää käsittelevän alapöydän puheenjohtaja, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen kyseli tiistaina some-päivityksessään mitkä Ylen kanavat ovat välttämättömiä.

Hyrkkö muistuttaa, että Yle on eduskunnan alainen laitos, jonka asioista sovitaan parlamentaarisesti.

– Yleä koskevista asioista on hyvästä syystä sovittu kaikkien puolueiden kesken eduskunnassa eikä hallituksen pöydässä. Kansainvälisesti kansallisen yleisradion alistaminen hallituksen tahdon alle on usein vain ensimmäinen askel riippumattoman median toimintaedellytysten ja vapauden kaventamisessa. Ylipäätään poliitikkojen ja sisältöjen välisestä palomuurista on syytä pitää tiukasti kiinni, sanoo Hyrkkö.