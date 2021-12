Viisi nuorta miestä vangittu, poliisi ei kerro mahdollisen terroriteon kohdetta – kyseessä Suomen ensimmäinen äärioikeistoon liittyvä terrorismitutkinta

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut viisi 1990-luvulla syntynyttä miestä epäiltynä terrorismirikoksista Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa, poliisi kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan vangitut miehet muodostavat radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa. Poliisi ei kommentoi ryhmän mahdollista kohdetta.

Poliisi otti Kankaanpään seudulla asuvat suomalaiset epäillyt kiinni tiistaina. Heistä kaksi on 26-vuotiaita, kaksi 25-vuotiaita ja yksi 23-vuotias.

Poliisin mukaan tutkintatoimet alkoivat jo joulukuussa 2019. Silloin miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Sen jälkeen joukko on poliisin mukaan ollut tarkassa seurannassa.

Suojelupoliisi: ei vaikuta terrorismin uhka-arvioon.

Poliisin mukaan ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan terrori-iskuilla.

Poliisin mukaan ryhmällä ei ole yhteyttä mihinkään järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan.

Ryhmän ylin joukko on poliisin mukaan nyt vangittuna. Poliisi ei kommentoi sitä, liittyykö asiaan vielä muita henkilöitä tai sitä, voiko kiinniottoja tulla vielä lisää.

Ryhmä ei vaikuta suojelupoliisin terrorismin uhka-arvioon, joka on ollut neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Supon mukaan tutkinta on jo huomioitu uhka-arviossa, ja se on keskeisesti vaikuttanut siihen.