9.4.2026 10:59 ・ Päivitetty: 9.4.2026 10:59

Voittamaton Orpo on myytti, mutta vielä tilasto kestää vertailun Lipposeen

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Ylen tänään julkaiseman gallupin mukaan kokoomuksen kannatus laskee kolmatta kuukautta putkeen ja on matalimmalla tasolla koko vaalikaudella.

Rane Aunimo

Demokraatti

Puolueen suosio on nyt yli kolme prosenttiyksikköä alempana kuin eduskuntavaaleissa 2023 ja eroa mittauksen ykköseen SDP:hen lähes seitsemän prosenttiyksikköä.

Yli 20 prosentin kannatuksen kokoomus on mittauttanut viimeksi heinäkuussa 2025. Kannatuksen laskussa voi jo puhua trendistä ja puolueen kannalta huolestuttavasti merkkejä muutoksesta ei näy.

Ylen julkaiseman analyysin mukaan nykyisillä lukemilla kokoomus olisikin matkalla kohti ”Orpon puheenjohtajakauden ensimmäistä vaalitappiota”.

Näin ei sentään ole, vaikka julkisuudessa on vuosien aikana monesti muutenkin kuultu ajatuksia kokoomuksen ja Petteri Orpon ylivertaisuudesta.

Totta on, että Orpon puheenjohtajavuosien aikana kokoomus on kyllä voittanut vaaleja hyvällä prosentilla, mutta ilman tappioita puolue ei ole selvinnyt Orponkaan vuosikymmenellä.

JOS ENEMMÄN henkilövetoiset presidentinvaalit jättää tässä pois laskuista, Orpo on johtanut kokoomuksen vaaleihin kaikkiaan yhdeksän kertaa ja niistä kuusi kertaa kokoomus on tullut maaliin vaalien ykkössijalla.

Neljä kertaa kannatus on kuitenkin laskenut ja eduskuntavaaleissa 2019 sijoituskin jäi kolmanneksi.

Orpon varsinainen belle époque eli nuorisokielellä ”prime” alkoi vuoden 2019 eurovaaleista. Kaikkiaan kuusien vaalien voittosuora sisälsi kahdet eurovaalit ja kuntavaalit sekä aluevaalit ja eduskuntavaalit.

Putki katkesi vasta viime vuoden alue- ja kuntavaaleissa. Aluevaaleissa tappiota tuli sijoituksen lisäksi myös kannatuksessa, joten saivarteluunkaan ei ollut enää sijaa.

Elävän elämän politiikassa Orpon kokoomus on tietysti juhlinut voittoa myös Alexander Stubbin ja Sauli Niinistön presidenttikampanjoiden taustalla, vaikka heistä Niinistö oli virallisesti valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Orpo on juhlinut voittoa monta kertaa ja myös silloin, kun kannatus on laskenut.

KENEEN ORPOA ja hänen menestystään sitten voisi verrata kontekstin saamiseksi?

No, ainakin Paavo Lipposeen, tuohon poliittisen lähihistorian mastodonttiin. Lipponen oli SDP:n puheenjohtajana kaikkiaan 12 vuotta.

Presidentinvaalit pois lukien kaksinkertainen pääministeri Lipponen johdatti SDP:n vaaleihin samaiset yhdeksän kertaa kuin Orpo. Vaalien ykkössija irtosi neljä kertaa ja niistä kahdessa myös kohonneella kannatuksella.

Orpon voittoprosentti on kuitenkin Lipposta parempi, vaikka Lipponen vei puolueensa kahdesti eduskuntavaalien ykköseksi.

Entäpä meidän aikamme superstara, Sanna Marin? Kolmet vaalit SDP:n puheenjohtajana, ei ykkössijoja yksissäkään. Kannatuksen nousu eduskuntavaaleissa 2023 mutta karvas kolmossija ja poliittisen uran loppu.

Orpon aika kokoomuksen johdossa on siis ollut menestys vaalien mittarilla, mutta kenties jonkinlainen pää näkyy jo. Seitsemän prosenttiyksikön takamatkalta nouseminen ykköseksi olisi temppujen temppu, eikä sitä ainakaan nykyvalossa voi ennustaa.

