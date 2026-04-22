VTT aloittaa muutosneuvottelut – koskevat yli kahtatuhatta työntekijää

Teknologian tutkimuskeskus VTT aloittaa muutosneuvottelut, joissa voi päättyä arvion mukaan enintään 190 työsuhdetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia yli 2 300:aa työntekijää. Neuvottelut alkavat ensi maanantaina, ja niiden arvioidaan kestävän kolme viikkoa.

Yhtiö aikoo muutosneuvotteluista huolimatta jatkaa toimintaansa kaikilla nykyisillä paikkakunnilla. Sen työntekijöistä ylivoimainen valtaosa eli noin 1 700 ihmistä toimii Espoossa. Tampereella ja Oulussa on kummassakin 250 työntekijää ja Jyväskylässä 95. Lisäksi yhtiöllä on Kuopiossa ja Kajaanissa yhteensä parikymmentä työntekijää.

VTT kertoo haluavansa neuvottelujen avulla muuttaa kustannusrakennettaan ja suunnata tutkimustarjontaansa vastaamaan paremmin yritysten ja yhteiskunnan kysyntään.