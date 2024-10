“Vuodessa tästä kertyy jo huomattava summa” – tekniikan alalla naisten ja miesten palkkaerosta yli puolet on selittämätöntä

Naisten ja miesten palkkaero tekniikan alalla ei ole juuri kaventunut yli kymmeneen vuoteen. Demokraatti Demokraatti

Tämä selviää Tekniikan akateemiset TEKin vuoden 2023 työmarkkinatutkimuksesta.

Palkkaero kuukausipalkassa naisten ja miesten välillä on 9,5 prosenttia. Ero oli suurin ylimmässä johdossa ja pienin asiantuntijatehtävissä, ja se alkaa kasvaa tilastollisesti merkitsevästi noin 12-13 kokemusvuoden jälkeen.

Osan palkkaerosta voi selittää TEKin mukaan erilaisilla taustamuuttujilla. Miehet esimerkiksi työskentelevät naisia useammin johtotehtävissä, joissa palkat ovat parempia. Naiset taas työskentelevät miehiä useammin julkisella ja yliopistosektorilla, joissa palkkataso on yksityistä sektoria matalampi.

– Erilaiset taustamuuttujat selittävät kuitenkin vain hieman alle puolet naisten ja miesten välisestä palkkaerosta. Kun ne on otettu huomioon, jää edelleen 5,5 prosentin niin sanottu selittämätön palkkaero, TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen toteaa tiedotteessa.

TEK ON tutkinut sukupuolten välistä palkkaeroa myös aiemmin. Myös vuosina 2016, 2013 ja 2010 selittämätön palkkaero oli noin viisi prosenttia. Tätä ennen vuosina 2008, 2007 ja 2003 tehdyissä selvityksissä ero oli noin kuusi prosenttia ja vuosien 1996-2003 välillä ero oli kaventunut vajaalla prosenttiyksiköllä.

Vaikka hidasta kaventumista palkkaerossa on tapahtunut, on tilanne junnannut viime vuodet ennallaan, TEK muistuttaa. Tämä siitäkin huolimatta, että jokaisella työnantajalla on lain mukainen velvollisuus edistää tasa-arvoa työntekijöidensä työehdoissa, erityisesti juuri palkkauksessa.

– Vuoden mittaan palkkaerosta kertyy jo merkittävä summa, puhumattakaan useista vuosista tai koko työurasta. Esimerkiksi miesten 5 665 euron mediaanikuukausipalkasta laskettuna selittämättömästä palkkaerosta kertyy vuodessa 3 895 euroa, Keränen laskee.