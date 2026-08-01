WRC2017-autojen aikakausi sai Jyväskylässä ruman lopun – Pajari ylivoimaisessa johdossa

Jyväskylän MM-rallin lauantai ja viimeiset vedot nykyisillä Ralli1-autoilla saivat ruman käänteen päivän toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Pertti Knuuttila

Lähellä Västilä kakkosen maalia Sebastien Ogier ajoi ulos nypyn jälkeisessä kovavauhtisessa oikeassa ja loukkaantui.

Erikoiskoe keskeytettiin. Kartturi Julien Ingrassia säilyi ehjempänä – molemmat toimitettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin ja tarkastuksiin, Ogier Medi-Helillä ja Ingrassia ambulanssilla. Ogier oli ennen Västilä 2:sta 20,9 sekunnin johdossa ennen Sami Pajaria.

Päivään mahtui draamaa MM-sarjan kärkikuskeilla. Sen ykkönen, Walesin Elfyn Evans kaatoi autonsa jo ennen päivähuoltoa Leustu ykkösellä, mutta päätyi pyörilleen ja pääsi jatkamaan – tosin pudottuaan rallissa viidenneksi.

Näytti jo vahvasti siltä, että koko maailmanmestaruustaistelu sai ratkaisevan käänteen.

– Nämä olosuhteet ovat hämmästyttävät. Tiet ovat hienot ajaa ja mukavia, vaikka eilen oli kovat rankkasateet. Jokainen piste tarvitaan. Pistetilanne nähdään huomenna illalla, sitä on turha etukäteen laskeskella, vastasi Ogier päivähuollossa hyvän tuulisena uteluun siintääkö horisontissa jo 10. maailmanmestaruus.

Hän oli johtanut rallia toiselta erikoikokeelta lähtien – lähes suvereenisti. Hän oli paukuttanut viidelle ek:lle pohja-ajat. Kukaan ei voinut arvata, että rallin 17. erikoiskoe sai näin dramaattisen käänteen. Lisää aiheesta Luonto puuttui peliin – Ogier jo hurjassa johdossa

– Näitä tapahtuu. Se pysäytti sydämeni. Vielä ei tiedetä, mitä tilanteessa tapahtui. Oliko teknistä ongelmaa vai mitä, Toyotan tiimipäällikkö Juha Kankkunen kertoi englanninkielisessä RallyTV:ssä.

Kun lauantai oli ajettu loppuun, johti rallia Sami Pajari 46,4 sekunnilla, ennen Ruotsin Oliver Solbergiä, josta kolmanneksi 49,9 sekunnin päähän nousi Elfyn Evans.

JYSKÄLÄSSÄ WRC2:n maailmanmestaruus taistokin sai uuden käänteen, kun Jämsän lenkin nopeat tiet yllättivät suomalaisia kärkikuskeja.

Toyotan Roope Korhonen kaatoi toiselta sijalta Västilä ykkösellä ja eilisestä sateesta pahasti kärsinyt ja uutta nousua tehnyt Skodan Mikko Heikkilä kaatoi suorin vartaloin kuudennelta sijalta Päijälä ykkösellä.

Tämä avasi kunniakujan Viron Robert Virvekselle, Toksportin ”tehtaan” Skodaa käskevälle 26-vuotiaalle nuorukaiselle. Päivän päätteeksi Teemu Suninen ohitti kuitenkin Virveksen, hänen saatuaan hitaamman laskennallisen onnettomuuden takia keskeytetyltä Västilä 2:n ek:lta. Jälleen kerran nähtiin, että kaikki on rallissa mahdollista.

– Kausi on mennyt kuten suunniteltu. Todellisuudessa paremmin kuin odotin. Tämän jälkeen ajamme Etelä-Amerikan rallit ja sitten en tiedä. Ehkä Sardinia tai Saudi, valotti Virves tilannettaan lauantain päivähuollossa.

– Kehityskaari on mennyt koko ajan eteenpäin. Yhtään ei ole tultu taaksepäin. Kolmesta edellisestä täydet pisteet Ralli2-autojen MM-sarjassa. Tässä rallissa ei ole jaettu vielä yhtään pistettä, muistutti Virveksen rallivalmentaja Lasse Lampi, tosin selvästi ylpeyttä olemuksessaan henkien.

– Hän ei hätkähdä, jos joku on pätkällä sekunnista kahteen nopeampi, vaan jatkaa omaa ajoaan suunnitelman mukaisesti, jatkoi rallivelhonakin tunnettu Lampi.