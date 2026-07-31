Luonto puuttui peliin – Ogier jo hurjassa johdossa

Kun Jyväskylän MM-rallissa päästiin perjantaiaamuna tositoimiin ja metsäerikoiskokeille, alkoi tapahtumaan ja rallin raadollisuus kuoriutumaan. Pertti Knuuttila

Hyundain Esapekka Lappi ajoi heti ulos uudella Sydänmaan erikoiskokeen ensimmäisellä kilometrillä ja joutui keskeyttämään. Auto kärsi niin paljon, ettei Lappi pääse jatkamaan rallia.

Päättäväinen Ranskan Sebastien Ogier otti rallin komennon päättäväisesti heti aamun koittoon ja vieden johdon maanmieheltään Hyundain Adrien Fourmaux’lta 2,9 sekunnin pohja-ajalla Laukaassa.

– Rallin aloitus kuten suunniteltiin. Pystyin käyttämään ajo-olosuhdetta ennusteen mukaisesti hyväkseni ja hyökkäämään. Aamun kosteuden hyödynsin aivan kuten muutkin, selvitti Ogier rentoutunutta ajoaan päivähuollossa ja jo 5,3 sekunnin johdolla ennen Fourmaux’ta.

Viiden erikoiskokeen jälkeen päivähuollossa Sami Pajari oli kolmantena, kahdeksan sekunnin päässä tallitoveri Ogierista.

– Kyllä pehmeää oli, mutta ei sellaista lainkaan, mistä ennakkoon puhuttiin. Kyllä tähän voi olla tyytyväinen aloitukseksi, sanoi Pajari levollisena.

– Toisella lenkillä varmasti nousee kiviä, mutta ei pidä huolestua. Ja sitten jos sitä vettä vielä tulee, pehmeyttä riittää, ennusti lahtelainen toiseen kertaan ajettavien aamun pätkien olosuhteita.

PAJARIN ennakkotieto piti paikkansa. Luonto otti komennon Jyskälän rallireitillä päivähuollon jälkeen ja lännestä itään pyyhkäisi ukkosrintama rankkasateineen Keski-Suomen yli.

Rallin luonne muuttui täysin. Sen kohtelu kilpailijoihin ei ollut tasapuolista.

Ja jälleen toistui se mitä rallin MM-sarjasssa on usein nähty. Kun keli muuttuu yllättäen, kokeneet ketut selviytyvät. Huolimatta sateista tai lähtöpaikan heikkoudesta he nousevat kärkeen ja näin nytkin.

Ogier säilytti kärkipaikkansa ja Elfyn Evans nousi toiseksi, vaikka aurasi kärkiautona koko päivän. Tosin walesilainen pääsi ajamaan pisimpään kuivalla ennen rankkasadetta ja pudotti samalla Pajarin kolmanneksi.

Kovimman kohtalon ja kovimmat sateet sai niskaansa Fourmaux – hän putosi toiselta sijalta peräti seitsemänneksi.

Ennen päivän päättävää Harjun kaupunkipyöritystä johtaa Ogier 18,6 sekunnilla ennen Evansia, josta Pajari kolmantena 9,3 sekuntia antautuneena.

Huomenna lauantaina nähdään siis MM-taistelun ensimmäinen ennakkonäytös – tosin MM-kakkonen Takamoto Katsuta on siitä ulkona. Hän ei saanut ajoaan raiteilleen koko perjantaina.

WRC2:n mestaruustaistossa Skodan Robert Virves tarrasi jälleen voittoon ja johtopaikkaan, jo 12,8 sekunnilla ennen Toyotan Roope Korhosta.

Emil Lindholm keskeytti luokan johtopaikalta Lapin tapaan Sydänmaalla, entisistä Sirkkaharjusta ja Kalliokoskesta yhdistetystä, selvästi vaativalla erikoiskokeella. Teemu Suninen jäi jo yli puolen minuutin päähän kärsittyään rengasrikon.