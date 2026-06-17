Ydinaseille mahdollistui pääsy Suomeen äänin 125-61

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Muutos hyväksyttiin keskiviikkona lukemin 125–61. Poissa oli 13 kansanedustajaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositiopuolue keskustan edustajat puolsivat hallituksen esitystä. Esitystä vastustivat kaikki paikalla olleet SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat.

Hallitus esitti eduskunnalle, että ydinenergialaista poistetaan pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Hallitus perusteli lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamisessa.

Muutokset tehdään ydinenergia- ja rikoslakiin. Lisäksi hallitus esittää ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ydinasekirjausta. Sen mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.