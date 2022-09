Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen häirintään on puututtava viipymättä – erityinen huoli nuorista

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä Pride-tapahtumiin kohdistuvaan häirintään ja vihaan on puututtava viipymättä, sanoo yhdenvertaisuusvaltutettu.

Erityisen huolestuttavia ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan viestit nuorten kokemasta häirinnästä, syrjinnästä ja väkivallan pelosta. Esimerkiksi vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista hälyttävän suuri osa on kokenut syrjintää ja fyysistä uhkaa.

- Viranomaisilla, työnantajilla ja koulutuksenjärjestäjillä on velvollisuus puuttua häirintään ja syrjintään sekä edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta, painottaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman tiedotteessa.

Homo- ja transfobiaan on puututtava määrätietoisesti ja tehokkaasti, hän vaatii.

Kuluneena kesänä useisiin Pride-tapahtumiin on kohdistunut häirintää. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on kohdistettu vihaa ja heidän oikeuksiaan on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa, kuvailee Stenman.