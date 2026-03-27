27.3.2026 08:01 ・ Päivitetty: 27.3.2026 08:14

Yle: Kela lopetti tekoälykokeilun, jolla metsästettiin tukihuijareita

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Kela on lopettanut tekoälykokeilun, jossa etsittiin väärin perustein sosiaaliturvaa nostaneita ihmisiä. Asiasta uutisoi perjantaina Yle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ylen mukaan Kelalla oli viime syksyyn saakka käynnissä pilottihanke, jossa tekoäly etsi Kelan tiedostoista poikkeamia. Koneen raporttien perusteella virkailija olisi päättänyt jatkotoimista.

Ylen mukaan ongelmaksi nousi, että tällaisesta toiminnasta ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Kela ei halunnut olla ensimmäisenä testaamassa lainsäädännön rajoja.

Viime vuonna Kelan tunnistamat sosiaaliturvan väärinkäytökset vastasivat arvoltaan noin puolta promillea kaikista Kelan maksamista etuuksista, Yle kertoo.

Tekoälyn valjastaminen sosiaaliturvapetosten etsimiseen on Ylen mukaan johtanut syrjintään esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa.

