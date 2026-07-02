Yle-mittaus: Demareille ja perussuomalaisille pientä kannatusnousua

Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisetkin hyötyivät alkukesän leikkauskohuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

SDP:tä äänestäisi 23,2 prosenttia ja kokoomusta 17,4 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen laski 0,9 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen mukaan muutos selittyy sillä, että kokoomuksen naisäänestäjien kato on tämänkin kyselyn vastausten perusteella jatkunut.

PERUSSUOMALAISET nousivat kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi keskustan ohi, 14,5 prosentin kannatuksellaan. Mittauksessa näkyi juhannuksen järjestöleikkausten aiheuttama kohu, joka miellytti perussuomalaisten omaa kannattajakuntaa.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus nousi parin prosenttiyksikön kymmenyksen verran.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2 400:aa ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1 800.

Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa, eli kaikkien puolueiden kannatusliikahdukset mahtuvat siihen.