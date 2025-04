Ylen eduskuntavaaligallup: Oppositio vahvisti asemiaan – SDP kasvatti etumatkaansa kokoomukseen

Oppositio on kasvattanut suosiotaan Ylen eduskuntavaalien kannatusmittauksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kärjessä oleva SDP on kasvattanut suosiotaan 23,4 prosenttiin. Nousua on Ylen edellisestä kyselystä 0,6 prosenttiyksikköä. Toisena on pääministeripuolue kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatuksesta on sulanut 0,4 prosenttiyksikköä.

Oppositiopuolueet keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät nostivat suosiotaan.

Taloustutkimus haastatteli 2 500 ihmistä maalis-huhtikuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.