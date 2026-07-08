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Kotimaa

8.7.2026 11:20 ・ Päivitetty: 8.7.2026 11:20

Ylen vastaava päätoimittaja on kuollut 49-vuotiaana

LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI
Panu Pokkinen (1976-2026) kuvattuna Helsingissä 5. kesäkuuta 2024.

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen menehtyi sydänpysähdyksen seurauksena tänään keskiviikkona sairaalassa Helsingissä.

Demokraatti

Demokraatti

Ylen tiedotteen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa. Hän oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.

Pokkinen oli toipumassa tapahtuneesta hyvää vauhtia, mutta sai äkillisen uuden sydänpysähdyksen sairaalassa Helsingissä viime viikolla.

Hän oli kuolleessaan 49-vuotias.

– Otamme osaa Panun perheen ja muiden läheisten suureen suruun. Tämä on tietysti järkytys myös koko työyhteisölle, jolle tarjoamme kaiken mahdollisen avun. Menetimme upean ihmisen ja rakkaan kollegan, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten tiedotteessa.

POKKINEN nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi kesäkuussa 2024. Sitä ennen hän työskenteli Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtajana.

Aiemmin Pokkinen työskenteli muun muassa Yle Urheilun päällikkönä, Iltalehden uutispäätoimittajana ja Ilta-Sanomien uutispäällikkönä. Koulutukseltaan hän oli YTM ja sotatieteiden maisteri.

Krista Taubert jatkaa tiedotteen mukaan Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä toistaiseksi. Ylen hallitus nimitti Taubertin kesäkuun alussa sijaistamaan Pokkista.

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