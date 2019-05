”18 on hyvä luku, jos pienempään ei päästä” – ministeriön ylijohtaja iloitsee hallitusneuvottelujen sote-edistyksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila tervehtii ilolla Säätytalon hallitusneuvotteluista kantautuneita tietoja, joiden mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen hallintomallista on löydetty ratkaisu.

Hallitusta muodostavan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan. Samalla on sovittu, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja -tuottaja.

– 18 on iso määrä, mutta kaikki, mikä menee alle 180:n, on selkeä parannus. 18 on hyvä luku, jos pienempään ei päästä, mutta nykytilanne on kestämätön, Varhila sanoi STT:lle.

Varhilan mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 180 sote-järjestäjää, jos lasketaan paras-puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueet mukaan. Lain mukaan sote-palveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, joita Suomessa on lähes 300.

– Kaikki luvut, jotka tulevat näistä luvuista huomattavasti alaspäin, ovat helpottavia.

Virkamiehet arvioivat jo neljä vuotta sitten valmistuneessa muistiossaan, että hyvä määrä sote-alueita voisi olla joko 5 tai 12.

– Myös 18 alueen kanssa voidaan elää. Se on poliittinen päätös ja se on selvästi parempi kuin 180, Varhila sanoo.

Sote-uudistusta on tarkoitus valmistella parlamentaarisesti, jolloin myös oppositiopuolueet pääsevät sanomaan asiassa sanansa. Varhila ei usko, että sote-alueiden määrä muuttuu parlamentaarisessa valmistelussa, sillä viidellä hallituspuolueella on valmistelussa enemmistö.

Palo- ja pelastustoimi olisi luonteva kumppani sote-palveluille

Sote-uudistuksen toteuttaminen oli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimikaudella yhtä tuskien taivalta, ja lopulta hallitus erosi maaliskuussa sote-uudistuksen kariutumisen vuoksi. Kompastuskiveksi muodostui muun muassa kokoomuksen ajama valinnanvapaus.

Varhilan mukaan Antti Rinteen mahdollisen hallituksen sote-uudistuksen onnistumismahdollisuuksia on mahdotonta arvioida ennen hallitusohjelman kirjausten näkemistä.

– Vasta sitten pystyy arvioimaan, mitä kaikkia uhkia tai riskejä siihen sisältyy.

Helsingin Sanomien mukaan maakuntiin olisi sote-palveluiden ohella siirtymässä myös palo- ja pelastustoimi. Varhilan mielestä palo- ja pelastustoimi olisi luonteva kumppani sote-palveluille.

– Jollakin tavalla se yhdyspinta pitää ratkaista joka tapauksessa.

STT–TUOMAS SAVONEN