Politiikka
20.8.2025 07:24 ・ Päivitetty: 20.8.2025 07:25
7000€ sakko uhkaa satoja valtuutettuja ja varavaltuutettuja – ”Olemme huolissamme”
527 viime kevään vaaleissa valittua alue- ja kuntavaltuutettua ja varavaltuutettua ei vielä ole tehnyt ilmoitusta vaalirahoituksestaan, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.
Lain mukaan vaalirahoitusilmoitus oli tehtävä VTV:lle 16.6.2025 mennessä. Myöhästyneitä uhkaa 7 000 euron sakko.
– Se, ettei kaikkia rahoitusilmoituksia tehdä määräaikaan mennessä, on toistuva ilmiö vaaleissa. Olemme huolissamme, jos poliitikot eivät pidä vaalirahoituksen avoimuutta tarpeeksi tärkeänä asiana, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen sanoo tiedotteessa.
Eniten ilmoituksia puuttuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueelta. Kunnista eniten ilmoituksia puuttuu Padasjoelta ja Kemiönsaarelta.
Tarkastusvirasto on jo kesän aikana ollut yhteydessä henkilöihin, joilta ilmoitus puuttuu. Viimeisimmässä kehotuksessa vaalirahoitusilmoitus pyydetään tekemään elokuun loppuun mennessä.
Jos ilmoituksia ei saada, VTV käynnistää syyskuun alussa uhkasakkoprosessin, jossa ilmoitusvelvollista vaaditaan tekemään vaalirahoitusilmoitus 7 000 euron sakon uhalla.
Alue- ja kuntavaalit pidettiin samanaikaisesti huhtikuussa 2025.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.