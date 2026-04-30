30.4.2026 10:02 ・ Päivitetty: 30.4.2026 10:05

Oppositio teki harvinaisen tempun vappuaattona – näin herkullisia ovat yksityiskohdat

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Tällä kertaa samalla puolella: keskusta ja SDP. Puheenjohtaja-Antit Kaikkonen ja Lindtman välkysymysinfossa.

Viisi oppositiopuoluetta on jättänyt tänään yhteisen välikysymyksen Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta.

Simo Alastalo

Demokraatti

Rane Aunimo

Demokraatti

Välikysymys jätettiin siis vappuaattona, joten toimi oli työväen juhlan aattona myös vahvasti symbolinen.

Demokraatti kysyi eduskunnan tietopalvelusta, kuinka tyypillisestä tapauksesta on kyse. Selvisi, ettei lainkaan tavallisesta.

Eduskunnan sähköiset järjestelmät ulottuvat vuoteen 1970 ja niistä löytyi vain yksi aiempi maininta vappuaattona jätetystä välikysymyksestä.

Kyse on Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen valtakaudesta ja vappuaatosta 2014. ”Sixpackiksi” kutsuttuun, puolueiltaan epätavallisen runsaslukuiseen hallitukseen kuuluivat alkujaan kokoomuksen lisäksi SDP, vasemmistoliitto, vihreät, RKP ja kristillisdemokraatit.

Vain vähän ennen keskustan Kimmo Tiilikaisen nimiin pannun välikysymyksen jättämistä hallituksesta oli eronnut vasemmistoliitto.

Tämä ei estänyt puoluetta osallistumasta keskustan välikysymykseen vain kuukautta myöhemmin, joten käytännössä vasemmistoliitto oli jättämässä välikysymystä politiikasta, jota se itse oli ollut tekemässä. Puolueen puheenjohtajana toimi tuolloin Paavo Arhinmäki.

Arhinmäki ilmoitti maaliskuun lopulla 2014, että puolue jättää hallituksen, koska se ei voi hyväksyä silloista kehysriihipäätöstä.

Välikysymys jätettiin huhtikuun viimeisenä päivänä 2014 Suomen työttömyystilanteesta, mutta hallitus säilytti eduskunnan luottamuksen toukokuussa pidetyssä äänestyksessä.

Välikysymyksen mukana hallitusta kaatamassa olivat keskustan ja vasemmistoliiton lisäksi myös perussuomalaiset sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä pois potkitut ja omassa vasenryhmässään toimineet Markus Mustajärvi ja Jyrki Yrttiaho.

Eduskunnan tietopalvelun mukaan vappuaattoa edeltävänä päivänä eli 29.4. on jätetty välikysymys kaksi kertaa: vuosina 1993 ja 2008.

