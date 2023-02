SDP:n mukaan julkista taloutta on vahvistettava ja avainroolissa on työllisyyden vahvistaminen

SDP tavoittelee tulevalla vaalikaudella vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua. SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoo, että puolueen linja lähtee oikeudenmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Simo Alastalo ja Heikki Sihto

SDP:n mukaan julkista taloutta on vahvistettava tulevalla vaalikaudella 3,5-6 miljardilla eurolla. Avainroolissa on työllisyyden vahvistaminen ja kohti 80 prosenttia nouseva työllisyysaste. SDP on varautunut noin 1-2 miljardin euron sopeutumistoimiin.

- Mikäli saavuttaisimme seuraavalla vaalikaudella 80 prosentin työllisyysastetavoitteen, tämä kuusi miljardia olisi kasassa. Mutta koska haluamme olla varovaisia, emmekä tiedä suhdannetilanteesta, asetamme tavoitteeksi, että kuljemme sitä kohti systemaattisin toimin, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

SDP hakee säästöjä esimerkiksi tehottomista yritystuista, fossiilitalouteen kohdistuvista tuista sekä julkisista hankinnoista.

- Sopeutus on toteutettava oikeudenmukaisesti ja niin, että suojelemme samalla hyvinvointivaltion ydintä ja ihmisten palveluita. Haluamme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita, vahvistaa peruskoulua ja turvata arvokkaan vanhuuden – näistä ei saa leikata, varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi.

SDP:N mukaan seuraavalla vaalikaudella palkansaajien veronalennuksissa on olennaisinta niiden kohdentaminen. Tässä on myös suurin ero SDP:n ja oppositiopuolueiden välillä.

– Oppositiopuolueet kohdistaisivat veronalennukset tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin. Silloin niistä hyötyisivät eniten suurituloiset. SDP kohdentaisi ne pieni- ja keskituloisiin. Siellä veronalennuksilla on kovin tarve hintojen nousun takia. Niissä tuloluokissa veronalennukset myös osaltaan purkaisivat kannustinloukkuja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tänään.

Lindtman muistutti, että SDP:n talousohjelmalla verotusasteen lasku jatkuu. Tästä huolimatta SDP:n mukaan verotuksessa on edelleen kiristämisen varaa muun muassa listaamattomien yhtiöiden verotuksessa sekä perintö- ja haittaveroissa. SDP arvioi, että ensi vaalikaudella veronkorotukset voisivat tuottaa valtion kassaan 1,8-2,4 miljardia euroa.

– Realistinen tavoite on saada tulot ja menot tasapainoon kahden seuraavan vaalikauden aikana, Lindtman sanoo.

PUOLUEVALTUUSTON puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero avasi SDP:n talousohjelman tiedotustilaisuudessa hallituksen lisäbudjettiin sisältyvien sote-rahojen kohdentumista. Vuoden vaihteessa aloittaneiden hyvinvointialueiden budjetit olivat jo alkuvaiheessa noin 900 miljoonaa alijäämäisiä.

Alueet ovat saamassa keväällä 150 miljoonaa euroa ensi vuoden tammikuulle kaavailtua kertaerää, 350 miljoonaa valtion kertaluonteista avustusta ja 250-300 miljoonaa hoitovelan lyhentämiseen tarkoitettua EU-rahaa. Kokonaissumma on noin 750 miljoonaa euroa.

– Todella tarpeellista saada hyvinvointialueille lisää rahoitusta tähän alkuun, Paatero sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa.

Suurempi 350 miljoonan euron määräaikainen valtionavustus päätetään valtioneuvoston asetuksella, jota ryhdytään Paateron mukaan seuraavaksi muokkaamaan.

Pääosin koronasta johtuneen hoito- ja hoivavelan lisäksi rahan tarvetta on lisännyt muun muassa inflaatio.