Adlercreutz: “Itse olisin tehnyt toisenlaisen ratkaisun”

RKP:n puheenjohtaja, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvään tasa-arvoliittoumaan liittyminen olisi ollut hallituksen linjan mukaista. Demokraatti Demokraatti

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) päätti, ettei Suomi liittoumaan liitty. MTV:n haastattelemien virkamieslähteiden mukaan syynä olisi ollut se, että liitoumassa edistetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

– Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja myöskin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Itse olisin tehnyt toisenlaisen ratkaisun, Adlercreutz sanoi perjantaina eduskunnassa.

Onko tämä yhdenvertaisuusohjelman mukainen toimi?

– Jokaikiseen ohjelmaan ei varmaan voi mennä mukaan ja ministerillä on vapaus tehdä harkintaa. Mutta hallituksessa on sovittu, että seksuaalivähemmistöjenkin oikeudet ovat oleellinen osa yhdenvertaisuutta.

Adlercreutz kiisti, että perussuomalaiset sooloilu kielisi hallituksen sisäisestä johtajuusongelmasta.

– Ei hallituksen sisällä ole mitään johtajuusongelmaa. Lisää aiheesta Orpo Tavion päätöksestä – “Ei muuta hallituksen linjaa”

Adlercreutz kertoi, ettei ole keskustellut Tavion kanssa hänen päätöksensä perusteista.

– Jos syy oli se, että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia edistetään, silloin päätöksen olisi pitänyt olla toisenlainen.

Olisiko hallituksen sisällä syytä jälleen pelisääntökeskusteluun?

– En nyt lähde siihen. Varmaan on hyvä, että meillä on mahdollisimman yhteneväinen näkemys siitä, että mikä meidän linja on, jotta päätökset eri hallinnonaloilla olisivat mahdollisimman koherentteja ja yhdenmukaisia.

Adlercreutz ei tiennyt onko Tavio keskustellut päätöksestä pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa. Tavion mukaan päätöksestä olisi käyty pääministerin kanssa keskustelua. Orpo tähdensi politiikan toimittajien tapaamisessa perjantaina, ettei hän ole ollut mukana päätöstä tekemässä.