Adlercreutz: Liittoudutaan taas kimpassa Ruotsin kanssa kuin 600 vuotta sitten

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ehdottaa Pohjoismaille nykyistä syvempää liittoutumista, ”Kalmarin unioni kakkosta”. Kuutisensataa vuotta sitten Suomi oli Ruotsin vallan alla ja valtioliitossa Skandinavian maiden kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kalmarin unioni oli vuosina 1397-1523 Tanskan perustama yhteinen valtioliitto Norjan ja Ruotsin kanssa. Unioniin kuului myös silloin Ruotsin itäisenä maakuntana ollut puolikas Suomea, Islanti, Grönlanti sekä pieni saarialue nykyistä Skotlantia.

Adlercreutz nosti ajatuksen esiin avatessaan RKP:n puoluekokouksen lauantaina Vantaalla.

- Yhdessä meitä on yli 28 miljoonaa ihmistä. Yhdessä meillä on yksi maailman vahvimmista talouksista. Yhdessä meillä on yliopistoja, yrityksiä ja innovaatioita, jotka pärjäävät kenelle tahansa, Adlercreutz hehkutti linjapuheessaan.

Yhteistä hallitsijaa tai pääkaupunkien siirtelyä Adlercreutz ei kuitenkaan ehdota, vaan ”maailman integroituneinta aluetta työlle, koulutukselle ja innovaatioille”.

Myös esimerkiksi taloustieteilijä Mika Maliranta on usein nostanut Kalmarin unionin mahdollisuutena esille julkisesti. Pohjoismaista liittovaltiota on aika ajoin pidetty esillä myös Ruotsissa.

PUHEESSAAN Adlercreutz sanoi, että ensimmäistä kertaa sitten Kalmarin unionin päivien koko Pohjola kuuluu nyt samaan turvallisuuspoliittiseen yhteisöön.

- Olemme lähempänä toisiamme kuin ehkä koskaan nykyhistorian aikana ja juuri siksi uskon, että Pohjolan on aika ajatella suuremmin.

Se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että missä tahansa Pohjoismaassa asuva nuori voisi yhtä luontevasti opiskella missä vain pohjoismaisessa yliopistossa. Myös yrittäjällä olisi koko Pohjoismaat kotimarkkinanaan.

- Kun muut horjuvat, Pohjoismaiden tulee uskaltaa seistä vakaana. Maailma tarvitsee juuri nyt enemmän arvoja. Ehkä siis on Kalmarin unioni 2.0:n aika, Adlercreutz sanoi.

Kalmarin unioni hajosi aikoinaan sisäisiin valtataisteluihin: tanskalaisten ylivaltaan kyllästynyt Kustaa Vaasa nousi Ruotsissa kapinaan ja sai maansa irtautumaan liitosta.

BLOKKIPOLITIIKKA ei Adlercreutzin mielestä ole hyväksi Suomelle, ja hän kuvaili RKP:tä sillanrakentajaksi.

Hän piikitteli vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa, joka lanseerasi vihreiden puoluekokouksessa Tämä nainen tässä-lippiksen. Myöhemmin perussuomalaiset teki oman Salonkikelvoton-lippiksensä SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin puheista.

- Seison täällä ilman lippistä, koska politiikka ei ole teatteria, eikä politiikan pitäisi koskaan olla omien kannattajien villitsemistä muita vastaan, vaan yhteisten asioiden edistämistä, Adlercreutz sanoi.