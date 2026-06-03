Helsingin pormestaristo: Puhemiehen avustaja esittää meistä perättömiä Suvivirsi-väitteitä

Helsingin pormestari ja apulaispormestarit ovat ihmeissään paikkansapitämättömistä Suvivirsi-väitteistä, joita eduskunnan puhemiehen avustaja Tanja Aidanjuuri heistä somessa levittää. Petri Korhonen Demokraatti

Aidanjuuri ilmoitti maanantaina somen poliitikkotilillään Facebookissa ja X-palvelussa, miten ”Helsingin pormestaristo julistaa Pride rauhaa, samaan aikaan he vaativat, että Suvivirsi tulisi kieltää”.

Hän linkitti postauksensa uutiseen, jossa kerrottiin Helsingin kaupunginjohdon tukevan kesäkuun Pride-tapahtumaa.

Puhemies Jussi Halla-ahon avustajana työskentelevä Aidanjuuri toimii itse perusuomalaisten kuntapolitiikassa Vantaalla ja on ehdolla ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

OVATKO pormestarit tai edes joku heistä vaatinut Suvivirren kieltämistä?

Demokraatti kysyi asiaa kaikilta apulaispormestareilta: Paavo Arhinmäeltä (vas), Johanna Laisaarelta (sd), Shawn Huffilta (vihr) ja Maarit Vieruselta (kok).

Kaikkien avustajat kiistävät väitteen virsikiellosta, eivätkä he ole löytäneet pomoiltaan edes aiempia, näin jyrkkiä poliittisia avauksia. Lisää aiheesta Laula sitä suvivirttä – älä möykkää aiheesta somessa

– Meillä on Suomessa pitkät perinteet että päättäjäisissä lauletaan Suvivirsi, ja näin tulee olla myös tulevaisuudessa, apulaispormestari Maarit Vierunen korostaa Demokraatille.

Väite kiellosta onkin hänen mukaansa ”täysin perätön”.

PORMESTARI Daniel Sazonov (kok) sanoo asian vielä kansanomaisemmin.

– En ole missään Suvivirsikieltoa esittänyt – täysin päätön väite, hän ilmoitti kantanaan Demokraatille.

Faktantarkistuksen perusteella näyttääkin siltä, että Aidanjuuri puhui pormestariston toiminnasta pötyä.

Demokraatti tavoitti Tanja Aidanjuuren, mutta hän ei pyynnöistä huolimatta ehtinyt kommentoida väitteensä totuuspohjaa tiistaina eikä keskiviikkona.

Väritettyjen mielikuvien luominen ei ole politiikassa kiellettyä, mutta suoraa valehtelua poliitikot – ja heidän avustajakaartinsa – yleensä välttävät tarkasti.

TÄMÄN KEVÄÄN virsikohu käynnistyi toukokuun lopulla, kun Suomen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta määräsi Espoon kaupungille uhkasakon joulu- ja kevätjuhlassa esitettyjen uskonnollisiksi tulkittujen laulujen käytännöistä.

Lautakunta määräsi myös korvauksia koululaiselle, joka oli ilman selvää ennakkovaroitusta joutunut toistamiseen kuuntelemaan uskonnollista musiikkisisältöä, ilman mahdollisuutta välttää tilannetta.

Lautakuntakaan ei ole vaatinut virsilaulamisen kieltämistä kouluissa. Se haluaa, ettei ketään pakoteta uskonnollisiin tilaisuuksiin vastoin heidän omaa vakaumustaan.