AFP: Euroopassa yli 11 miljoonaa koronatartuntaa – liki puolet neljästä maasta

Euroopan koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 11 miljoonan, ilmenee uutistoimisto AFP:n kokoamista luvuista. Kuolemia on kirjattu reilut 284 000. Demokraatti.fi/STT

AFP perustaa luvut virallisiin lähteisiin.

Lähes puolet Euroopan tartunnoista on neljästä maasta: Venäjältä, Ranskasta, Espanjasta ja Britanniasta. Venäjällä tartuntoja on kirjattu yli 1 670 000 ja Ranskassa lähes 1 470 000. Myös Espanjassa ja Britanniassa tartuntoja on yli miljoona.

Koko maailmassa tartuntoja on tilastoitu lähes 47 miljoonaa.