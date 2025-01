Hamas luovutti neljä panttivankia, Israelin määrä vapauttaa 200 palestiinalaisvankia

Äärijärjestö Hamas on luovuttanut Punaiselle Ristille neljä naispanttivankia, kertoo paikan päällä Gazan kaupungissa oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Panttivankien vapauttamisen puolesta kampanjoivan ryhmän mukaan kolme vapautetuista naisista on 20-vuotiaita ja yksi on 19-vuotias. He ovat olleet panttivankeina pitkälle yli toista vuotta.

Israelin armeija vahvisti myöhemmin, että nelikko on sen erikoisjoukkojen hallussa ja matkalla Israelin alueelle, missä nelikolle tehdään lääkärintarkastukset.

Gazan kaupungin keskustaan oli saapunut vapautusta seuraamaan myös kymmenittäin naamioituneita Hamasin ja Islamilainen Jihad -ryhmän taistelijoita, jotka kantoivat rynnäkkökivääreitä ja sinkoja.

Jo aikaisemmin palestiinalaislähteet kertoivat, että Israelin on määrä vapauttaa vastineeksi nelikosta yli 200 palestiinalaisvankia vielä myöhemmin tänään.

Vapautettavien palestiinalaisvankien joukossa on nimettömien lähteiden mukaan 120 vankia, jotka on tuomittu elinkautiseen vankeuteen.

Aseleposopimuksen ensimmäinen vankienvaihto tehtiin viime sunnuntaina, kun Hamas vapautti kolme panttivankia vastineeksi 90 palestiinalaisvangista.

