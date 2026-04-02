AFP: Venäjä ampui maaliskuussa Ukrainaan yli 6400 pitkän kantaman droonia

Venäjä ampui maaliskuussa Ukrainaan enemmän drooneja yhden kuukauden aikana kuin missään muussa kuussa aiemmin Venäjän hyökkäyssodan aikana, ilmenee uutistoimisto AFP:n selvityksestä.

Selvitys perustuu Ukrainan ilmavoimien julkaisemiin päivittäisiin raportteihin.

Selvityksen mukaan Venäjä ampui viime kuussa Ukrainaan yli 6 400 pitkän kantaman droonia, mikä on melkein 30 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Sen sijaan ohjuksia Venäjä laukaisi selvästi vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Ukrainan ilmavoimat ilmoitti torjuneensa liki 90 prosenttia ohjuksista ja drooneista.

UKRAINA teki torstaina iskun Venäjän öljynjalostamoon Ufassa, joka sijaitsee noin 1 300 kilometrin päässä Ukrainan rajalta.

Ukrainalaismedioiden kuten Kyiv Independentin ja Ukrainska Pravdan mukaan asiasta ovat kertoneet paikallismediat Venäjän Bashkortostanin tasavallassa sekä riippumattomat Telegram-uutiskanavat.

Niiden mukaan isku Bashneft-Novoilin öljynjalostamoon tehtiin yön varhaisina tunteina torstain vastaisena yönä. Isku sytytti tulipalon jalostamolla, mediat kertovat.

Myös asuinrakennuksen Ufassa kerrotaan saaneen osuman ja syttyneen palamaan. Henkilövahingoista ei ole kerrottu.

Ukraina tekee säännöllisesti iskuja syvälle Venäjälle ja sen öljyinfrastruktuuriin. Tarkoitus on vaurioittaa Venäjän öljynvientiä ja siten vähentää öljytuloja Venäjän sotakassaan ja vahingoittaa Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Zelenskyi: Venäjä ”vastasi” drooneilla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toisti keskiviikkoiltana vetoomuksensa Venäjälle aselevosta pääsiäisen ajaksi.

- Tauko taisteluista pääsiäisenä voisi antaa kaikille viestin siitä, että diplomatialla voidaan onnistua, Zelenskyi sanoi Telegram-kanavallaan.

ZELENSKYI keskusteli aselevosta myös Yhdysvaltojen neuvottelijoiden, erityislähettiläs Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin, kanssa keskiviikkona käydyssä puhelussa. Keskusteluun osallistui myös muun muassa Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Ukraina oli jo aiemmin ehdottanut Venäjälle tulitaukoa pääsiäisen ajaksi, mutta Venäjä torjui ehdotuksen.

Zelenskyi sanoi Venäjän ”vastanneen” Ukrainan vetoomukseen drooneilla ja iskuilla Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Venäjä oli Zelenskyin mukaan keskiviikkoiltaan mennessä iskenyt vuorokauden aikana 700 droonilla Ukrainan länsiosiin.

Keskiviikkona Venäjä sanoi myös joukkojensa edenneen rintamalla. Venäjän puolustusministeriön mukaan Luhanskin alue olisi nyt vallattu kokonaisuudessaan. Ukraina on kiistänyt asian.