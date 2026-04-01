Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.4.2026 15:30 ・ Päivitetty: 2.4.2026 05:57

Orpon hallituksen viinanhuuruisen liberalismin taustalla roihuaa salarakkaus

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Helsinki Distilling Companyn Distillery Bar Helsingissä 20. marraskuuta.

Suomalaisen alkoholipolitiikan kummallisimmat vuodekumppanit istuvat Petteri Orpon hallituksessa.

Simo Alastalo

Demokraatti

Yksi salarakkaista on pääministeripuolue kokoomus, jossa haaveillaan eurooppalaisista juomatavoista ja Alkon monopoliaseman purkamisesta.

Toinen vuodekumppaneista on hallituspuolue kristillisdemokraatit, jolle viina on aina ollut täysin päinvastaisen poliittisen profiloitumisen väline. Puolueen alkoholilinja vaikuttaisi olevan mielellään ei. Jos on pakko sanoa kyllä, niin sitten viranomaisista koostuvan seurakunnan läsnäollessa.

Kd pitää kiinni Alkosta. Se haluaa torpata kaikki alkoholin vapauttamiseen tähtäävät aloitteet.

Koska kyse on salarakkaudesta, tiukka linja ei ole koko totuus. Kd on kuitannut kokoomuksen tavoitteet suostumalla hallitukseen, joka niitä toteuttaa. Orpon hallitusta ja sen viinanhuuruista liberalismia ei olisi ilman kristillisdemokraatteja.

MUILLE puolueille hankalien kompromissien hyväksyminen on normaalia. Kristillisdemokraateissa arvojen kanssa ei julkisesti jousteta, joten ristiriita todellisuuden ja ihanteiden välillä on ratkaistu erikoisella järjestelyllä.

Kd on neuvotellut itselleen luvan vastustaa hallituksen vapauttavia alkoholikirjauksia. Puolue on kuittaamansa hallitusohjelman alkoholipoliittisten tavoitteiden ylimmäinen julkinen vastustaja.

Aivan kuin puolueen vasen käsi ei tietäisi mitä oikea tekee. Näin vaikutelma syntyy käytännössä.

Kun valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen, joka sallii pientislaamoille luvan väkevän alkoholin myyntiin suoraan valmistuspaikalta asiakkaille, istunnosta olivat Ylen tietojen mukaan poissa Kd:n puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä saman puolueen nuoriso- ja urheiluministeri Mika Poutala.

Toisin sanoen kaikki Kd:n ministerit jättivät alkoholipäätöksen väliin.

Kun esitys etenee eduskuntaan, mietinnön kirjoittaminen lankeaa todennäköisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (StV). Siellä kristillisdemokraatteja edustaa Päivi Räsänen, jolle on neuvoteltu lupa vastustaa julkisesti esitystä.

EDESSÄ on sama show kuin aiemminkin tällä kaudella, kun eduskunta on käsitellyt alkoholipolitiikkaa. StV:n mietintö päätyy luultavasti Räsäsen ja opposition äänillä hylkäävälle kannalle.

Kokoomuksessa ja muissa hallituspuolueissa tilanne tiedetään. Siksi hallituksen enemmistön kannalle voidaan hakea siunaus eduskunnan suurelta valiokunnalta kuten keväällä 2024, jolloin ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajaa nostettiin.

Lopulta eduskunta todennäköisesti hyväksyy alkoholilain muutoksen kristillisten vastustuksesta huolimatta. Samantyyppistä lopputulosta voi odottaa myös alkoholin kotiinkuljetusta ajavalle hallituksen esitykselle.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kummallisen vuodekumppanuuden lopputuloksena syntyvä alkoholipolitiikka on eräänlainen lehtolapsi, jonka äiti on kokoomus ja isä Kd.

Lapsessa on molempien näköä, mutta Kd kiistää julkisesti isyytensä.

