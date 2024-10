AFP:n lähde: Hamas on valmis laskemaan aseensa, jos Israel sitoutuu aseleposopimukseen

Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut Egyptille olevansa valmis lopettamaan taistelut Gazassa, mikäli Israel sitoutuu aseleposopimukseen. Hamasin korkea-arvoinen virkamies kertoo asiasta uutistoimisto AFP:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähteen mukaan Hamasin delegaatio on keskustellut aseleposopimuksesta torstaina Kairossa egyptiläisviranomaisten kanssa.

Hamas vaatii Israelia vetäytymään Gazan kaistalta, mahdollistamaan pakolaisten paluun, suostumaan vankien vaihtoon sekä sallimaan humanitaarisen avun pääsyn alueelle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu (kuvassa) kertoo pitävänsä Egyptin pyrkimyksiä aselevon saavuttamiseksi tervetulleina.

Israelin tiedustelupalvelun Mossadin johtajan David Barnean kerrotaan matkustavan sunnuntaina Qatariin tapaamisiin aseleponeuvotteluiden uudelleen aloittamiseksi.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken kertoi aiemmin torstaina Yhdysvaltain olevan avoin erilaisille vaihtoehdoille päättää Gazan sota.

Blinken on jatkanut Lähi-idän kiertomatkaansa Saudi-Arabiasta Qatariin, missä hän on käynyt keskusteluja niistä ehdoista, joita Hamasilla on Gazan aselevolle ja panttivankien vapauttamiselle.

- Tarkastelemme eri vaihtoehtoja, Blinken kertoi toimittajille Qatarissa.

- Emme ole vielä selvittäneet, onko Hamas valmis sitoutumaan, mutta seuraava askel on neuvottelijoiden kokoaminen yhteen… saamme varmasti tietää lisää tulevina päivinä, hän lisäsi.

Välittäjänä toimiva Qatar puolestaan on kertonut aloittaneensa uudelleen tapaamiset Hamasin edustajien kanssa.

Blinken tapasi aiemmin kuluvalla viikolla Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun Jerusalemissa, mistä hän jatkoi matkaansa Saudi-Arabiaan. Kyseessä on jo Blinkenin 11. matka alueelle sen jälkeen kun Gazan sota yli vuosi sitten alkoi.

Blinken on sanonut uskovansa, että Hamasin johtajan Yahya Sinwarin tappaminen Gazassa aikaisemmin tässä kuussa on avannut mahdollisuuksia neuvotteluille aselevosta.

Arvostelijoiden mukaan aselevon esteenä ei ole ollut pelkästään Sinwar, vaan Yhdysvaltojen kyvyttömyys painostaa Israelia. Yhdysvaltojen aseapu Israelille on jatkunut lähes keskeytyksettä koko Gazan sodan ajan.