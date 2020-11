Afrikan unioni vetoaa Etiopian konfliktin osapuoliin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi

Afrikan unionin puheenjohtaja Moussa Faki Mahamat on vedonnut Etiopian hallitukseen ja Tigrayn osavaltion edustajiin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Mahamat kehotti lausunnossaan osapuolia myös kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja takaamaan siviilien turvallisuuden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maan hallituksen joukot ovat ottaneet yhteen Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) joukkojen kanssa maan pohjoisosassa.

Konflikti on mahdollisesti leviämässä myös Etiopian naapurimaihin. Humanitääriset lähteet ovat kertoneet uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 20 etiopialaista on liikkunut Sudanin itäosiin. Joukossa on sekä siviilejä että sotilaita. Etiopian hallituksen edustaja on puolestaan kertonut, että Sudaniin pakenijoita olisi satoja. Sudanin pakolaisjärjestön johtaja Alsir Khaledin mukaan Sudaniin saapuneita pakolaisia on jo noin 3 000.

Osavaltion tietoverkot pimennetty

Tarkkojen tietojen saaminen konfliktialueelta on osoittautunut hankalaksi, sillä Tigrayn osavaltion tietoliikenneyhteydet on katkaistu. Lisäksi Etiopian valtio on asettanut alueelle suuntaaville toimittajille liikkumista koskevia lisärajoituksia.

AFP:n toimittajat ovat kuitenkin päässeet maan länsiosassa sijaitsevaan Danshan kaupunkiin, joka oli maanantaina hallituksen joukkojen hallussa.

Etiopian yleisradioyhtiön EBC:n mukaan hallituksen joukot ovat ottaneet haltuunsa lentokentän maan luoteisosassa. TKVR:n oma uutistoimisto kiistää kuitenkin väitteet.

Konflikti leimahti marraskuun alussa pitkällisten jännitteiden kiehuttua yli.

TKVR on syyttänyt viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen Abiy Ahmedin hallintoa vainoamisesta ja epäreilusta kohtelusta.