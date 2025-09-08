Ulkomaat
8.9.2025 09:57 ・ Päivitetty: 8.9.2025 10:00
Ainakin viisi kuollut ja useita haavoittunut ampumaiskussa Itä-Jerusalemissa
Ainakin viisi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa Itä-Jerusalemissa, kertoo Punaista Ristiä vastaava Magen David Adom -järjestö.
Aiemmin kerrottiin, että neljä ihmistä oli kuollut.
Poliisin Israelin medialle antamien alustavien tietojen mukaan kaksi hyökkääjää tulitti muun muassa bussia automaattiaseilla. Hyökkääjät on poliisin mukaan neutralisoitu, mikä tarkoittaa, että heidät on tapettu.
Hyökkäys tapahtui tiellä, jota pitkin kuljetaan Itä-Jerusalemin juutalaissiirtokuntiin.
ÄÄRIJÄRJESTÖ Hamasin mukaan hyökkääjät olivat kaksi palestiinalaista militanttia.
Haavoittuneita on kuljetettu Jerusalemin sairaaloihin, ja osaa hoidettu myös paikan päällä.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on saapunut israelilaislehti Haaretzin mukaan ampumisen tapahtumapaikalle.
Viime vuonna seitsemän ihmistä kuoli joukkoampumisessa Tel Avivissa, kun kaksi miestä avasi tulen kadulla. Äärijärjestö Hamas kertoi tuolloin tehneensä hyökkäyksen.
Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 13.00.
