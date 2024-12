Ajaako kokoomus jonkun kärkipoliitikoistaan Kelan johtoon? – huhumylly nimistä pyörii jo kiivaana

Nähdäänkö Kelassa pian jälleen poliittisesta taustasta tuleva pääjohtaja vai jatketaanko enemmänkin ammattijohtajalinjalla? Johannes Ijäs Demokraatti

Ainakin kokoomuksessa käy tällä hetkellä kova kuhina, löytyisikö paikalle jokin sopiva kokoomuslainen. Useita nimiä liikkuu jo käytäväpuheissa, vaikka hakuprosessi on vasta alussa.

Kokoomuksesta ei ainakaan kiistetä halua saada paikalle omaa henkilöä, mutta toisaalta annetaan ymmärtää, että muukin pätevä ja mitat täyttävä henkilö voisin tulla kyseeseen. Tällaiset puheet saattavat usein enteillä poliittista virkanimitystä.

Kelan valtuutetut ovat käynnistäneet uuden pääjohtajan rekrytoinnin. Haku on käynnissä 15. tammikuuta asti. Tuoreiden lakimuutosten jälkeen nykyisin Kelan hallitus tekee valtuutetuille esityksensä pääjohtajasta maaliskuun lopulla pidettävässä kokouksessa ja valtuutetut päättävät asiasta sen jälkeen.

Käytännössä Kelan valtuutettujen työvaliokunta on kuitenkin kytketty yhteen hallituksen pääjohtajapohdintaan ja tavoitteena on löytää yhteinen ehdokas.

Tällä hetkellä Kelan valtuutettujen enemmistö on kokoomuslaisia ja perussuomalaisia, joten jos puolueet yhdessä linjaavat, ne voivat sopia tulevasta pääjohtajasta. Kovia perussuomalaisia nimiä ei liene juuri tarjolla toisin kuin kokoomuslaisia.

KELAN nykyinen pääjohtaja Outi Antila jää eläkkeelle kesän alussa. Ennen pääjohtajuuttaan Antila työskenteli sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikkönä. Hänellä ei ole poliittista jäsenkirjaa, kuten ei ollut hänen edeltäjällä Elli Aaltosellakaan, joka tosin luonnehti itseään ”alkiolaiseksi keskustalaiseksi”.

Ennen Aaltosta Kelaa johti keskustalainen Liisa Hyssälä ja sitä ennenkin johdossa on ollut pitkä liuta keskustalaisia.

Kun Antilaa viimeksi valittiin Kelan johtoon, hän voitti äänestyksessä Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainion 8-4, vaikka Kelan valtuutettujen työvaliokunta oli esittänyt pääjohtajaksi joko Tainiota tai HUSissa työskentelevää professori Lasse Lehtosta. Lehtonen oli kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas viime vaaleissa. Antilan päätymistä Kelan johtoon avittivat keskustan valtuutetut.

Lehtonen, jolla on paitsi ammatillista pätevyyttä, myös kokoomuksen jäsenkirja, olisi yksi mahdollinen nimi pääjohtajaksi. Esteenä voi olla kuitenkin se, että voimakkaasti julkisuudessa profiloitunutta Lehtosta pidetään tiettävästi ristiriitaisena hahmona kokoomuksen sisälläkin.

Kokoomuksen jäsenkirja hänellä on edelleen ja ikänsäkin puolesta hän ehtisi olla liki 7 vuotta tehtävässä.

Kelan pääjohtaja nimitetään nyt ensi kertaa 7 vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Aiemmin virkasuhteet ovat olleet toistaiseksi voimassa olevia.

Lehtonen kertoo Demokraatille pohtivansa hakupapereiden jättämistä.

– En ole tehnyt omaa päätöstäni vielä. Kieltämättä huomasin kyllä sen hakuilmoituksen. Katselen tässä joulun pyhien yli ja keskustelen vaimon kanssa mitä tykkään. Kyllä sen huomasin, ei se nyt ihan vieras ajatus ole. Mutta kuten sanottu, harkitsen asiaa, hän pyörittelee.

Kiinnostava niin ikään käytävillä liikkuva nimi voisi olla Kelan johtaja ja nykyisen pääjohtajan sijainen, niin ikään kokoomustaustainen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kun Antila valittiin Kelan johtoon, Mäki-Lohiluoma eteni haastatteluihin asti.

KOKOOMUKSESSA on tiettävästi tällä hetkellä vahvaa halua vähintäänkin tarkastella, voisiko pääjohtajaksi ujuttaa jonkun pitkän linjan, ansioituneen poliitikon. Peli kulisseissa käy kuumana.

Meriittejä enempiä mainitsematta vahvoina niminä pitkään ovat esillä jo pidempään ovat olleet muun muassa nykyinen varapuhemies Paula Risikko sekä kansanedustaja Sari Sarkomaa. Demokraatin tietojen mukaan Sarkomaa ei paikkaa tavoittele.

Paula Risikko sanoo, ettei ole asiaa vielä arvioinut.

– Mielenkiintoista on tietenkin se, että kun tuli tämä ilmoitus Helsingin Sanomissa, aika paljon on tullut yhteydenottoja, mutta tietenkin itse pitää sitten arvioida. Hienoa tehtävähän se on, eihän siinä mitään, mutta niin on myös tämä (varapuhemiehen tehtävä), Risikko kommentoi.

Voiko sanoa, että harkitset hakemista?

– En minä ole vielä sitä harkitsemassa. Nyt vasta arvioidaan vähän tilannetta.

Kokoomuksesta esiin nousee myös muun muassa nykyinen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka ei halua asiaa kommentoida. Myös Arto Satosen nimi mainitaan.

KESKUSTA varmasti haikailee, että se voisi yhä pitää Kelaa omanaan. Huhujen mukaan muun muassa perhe- ja peruspalveluministerinä Annika Saarikko saattaisi olla kiinnostunut paikasta, mutta Saarikko itse ei kuitenkaan asiaa kommentoi.

Keskustapoliitikoista mainitaan myös muun muassa Anu Vehviläisen ja Maria Kaisa Aulan nimet.

SDP:n kärkipoliitikkoina toimineita tai toimiva ei välttämättä tällä kierroksella ehdolla nähdä. Jos nähtäisiin, mahdollisia nimiä voisivat olla vaikkapa Hanna Tainio, Sirpa Paatero, Susanna Huovinen, Kristiina Salonen ja Tuula Haatainen.

Erilaisia mainintoja Kelan pääjohtajaksi saavat, eri puolilta puolueista tai niiden ulkopuolelta tulevista henkilöistä, myös vaikkapa Markus Lohi, Mia Laiho, Ilkka Oksala, Pasi Moisio ja Marina Erhola. Jopa Juhana Vartiaisen (kok.) nimi nostetaan esiin keskusteluissa lukuisten eduskunnassa työskentelevien kanssa.

Jos Kelan pääjohtaja valittaisiin nykyisen pääjohtajan Outi Antilan taustan tavoin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikön tehtävästä ja tästä tehtävästä jälleen paikkaa haettaisiin, se osuisi Liisa Siika-ahoon.

Kela julkaisee pääjohtajaksi hakevien nimet nettisivuillaan arkipäivisin viimeistään kello 10. Muutama hakija on jo ilmoittautunut.