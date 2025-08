Orpo: Suomi ei tunnusta Palestiinaa nyt – Tuppurainen: Pääministeri hallituksineen on toimintakyvytön

Lomansa keskeyttänyt pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi medialle Kesärannassa, että Suomi ei tule tunnustamaan Palestiinan valtiota ainakaan ennen syksyä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Suomen ulkopolitiikka on halvaantunut hallituksen erimielisyyksiin ja Orpon johtajuuden puutteeseen. Susanna Luikku Demokraatti

Orpon mukaan YK:n syyskuinen yleiskokous on asiassa ”tärkeä aikaraja”, ja aiheesta käydään jatkuvaa keskustelua hallituksen ja presidentin kesken tp-utvassa. Alexander Stubb ilmoitti eilen olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion vaikka heti, kun saa hallituksen esityksen asiasta.

Orpon hallituksen puolueista kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on useamman kerran toistanut, että puolue lähtee hallituksesta, mikäli Suomi tunnustaa Palestiinan. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä ovat ilmoittaneet, että puolue vastustaa tunnustamista.

Tytti Tuppuraisen mukaan tiedotustilaisuus oli ”nollainformaatiota” ja kertoi eniten siitä, että pääministeri on kyvytön johtamaan ja oikeistohallitus linjaamaan Suomen ulkopolitiikkaa.

– Vaikka perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa, sen mukaan eduskunta on myös tässä asiassa ratkaiseva taho, mikäli hallitus ei ole toimintakykyinen – ja niin näyttää nyt olevan, Tuppurainen latasi Demokraatille.

TUPPURAINEN muistutti, että SDP kannatti jo vuosi sitten keväällä Palestiinan valtion tunnustamista. Hänen mukaansa esitys siitä pitäisi tuoda eduskuntaan ”vaikka erimielisenäkin”, kuten puheenjohtaja Antti Lindtman aiemmin esitti.

– Kontrasti siihen, miten rohkeasti, diplomaattisesti ja reagointikykyisesti Suomi toimi eilisessä Etyj-konferenssissa, ei voisi olla suurempi tähän päivään ja pääministerin esiintymiseen. Palestiinan tunnustaminen ei voi odottaa, Tuppurainen painotti.

Orpo ei Kesärannassa suostunut kommentoimaan, onko hän valmis hallituksen kaatumiseen, mikäli päätös tunnustamisesta päätetään Gazan humanitaarisen katastrofin, kansainvälisen paineen ja presidentti Stubbin kannan vuoksi tehdä syksyllä.

– Ei kannata spekuloida sellaisella. Hallituksessa on erimielisyyksiä monista muistakin asioista, ja niistä käydään keskustelua hyvässä hengessä etsien ratkaisuja. Myöskään ne maat, jotka ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion, eivät ole yksimielisiä tunnustamisen ehdoista tai aikataulusta.

ORPO kertoi kysyttäessä olleensa ennakkoon tietoinen presidentti Stubbin näkemyksestä ja siitä, että tämä tuo sen julkiseksi. Pääministeri sanoi informoineensa myös muiden hallituspuolueiden johtoa asiasta.

– Se on presidentin kanta, johon hänellä on tietenkin täysi oikeus – mutta niin on myös tunnustamista vastustavilla hallituskumppaneilla. Minusta he ovat vain sanoneet, että siihen ei ole edellytyksiä.

Hallitus käy Orpon mukaan keskustelua myös Stubbin kannasta ja tulee käymään läpi kansainvälistä ja YK:n prosessia asiasta.

– Tässä vaiheessa hallitus ei ole valmistelemassa esitystä Palestiinan tunnustamiseksi, hän sanoi.

SUOMI on pitkään sitoutunut edistämään kahden valtion mallia, mikä tarkoittaa, että lopulta Palestiina tunnustetaan.

Orpo toistikin läpi lyhyen tiedotustilaisuuden sitä, että tämä periaate ei ole muuttunut, mutta tunnustamisen voi tehdä vain kerran ja ”sopivana ajankohtana”.

– Siihen kuuluu oleellisesti, että taataan sekä Israelin että Palestiinan valtion oikeus olemassaoloon ja turvalliseen tulevaisuuteen. Juuri nyt tärkeitä on kuitenkin saada apua Gazan siviileille, panttivangit vapaaksi ja sotatoimet loppumaan. Sen eteen toimitaan koko ajan myös EU-tasolla.

Orpon mukaan EU voisi ”osittain” jäädyttää Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen, jonka purkua esimerkiksi Ruotsi ilmoitti hiljattain ajavansa.

Uutissuomalaisen tuoreen kyselyn mukaan kaikki Suomen oppositiopuolueista SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat sopimuksen jäädyttämistä.

Hallituspuolueista kokoomus ja RKP vastasivat vaativansa ihmisoikeuspykälien noudattamista ja olevansa valmiita arvioimaan sopimuksen jatkoa kriittisesti. Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt taas vastustavat sopimuksen jäädyttämistä.