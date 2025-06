Ajatollah Khamenei vastasi Trumpille: Iran ei ole koskaan antautumassa

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei sanoo, ettei Iran ole koskaan antautumassa. Khamenei lausui kommenttinsa televisioidussa puheessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Khamenein lausunto oli vastaus Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka vaati eilen Iranilta ehdotonta antautumista sosiaalisen median päivityksessään.

Khamenei varoitti myös Yhdysvaltoja osallistumasta Israelin ja Iranin väliseen konfliktiin. Hän uhkasi Yhdysvaltoja korjaamattomilla vaurioilla.

MONET mediat ovat uutisoineet viranomaislähteisiin pohjaten, että Trump harkitsee Yhdysvaltojen osallistuvan Israelin rinnalla iskuihin Iranin ydinkohteisiin. CBS Newsin lähteiden mukaan Trumpin lähimpien neuvonantajien keskuudessa ei ole yksimielisyyttä siitä, kuinka tilanteessa tulisi edetä.

Trump vihjaili tiistaina sosiaalisessa mediassa myös mahdollisesta iskusta Iranin korkeinta johtajaa ajatollah Ali Khameneita vastaan.

- Me tiedämme tarkalleen, missä niin sanottu ”korkein johtaja” piilottelee. Hän on helppo maali, mutta on siellä turvassa. Me emme aio poistaa häntä (tappaa) ainakaan toistaiseksi, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa.

Seuraavassa viestissään Trump vaati Iranin ehdotonta antautumista.

IRAN ja Israel jatkoivat keskiviikon vastaisena yönä ilmaiskuja toisiaan vastaan.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Iran laukaisi ohjuksia Israelia kohti kahdessa aallossa. Iranin vallankumouskaartin mukaan hyökkäyksessä käytettiin hypersoonisia Fattah-1-ohjuksia. Vallankumouskaarti väitti myös Iranin hallitsevan Israelin ilmatilaa.

Israelin asevoimat taas ilmoitti Suomen aikaa alkuyöstä kello kahden jälkeen iskuista Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Israelin asevoimien tiedottaja Avichay Adraee antoi aiemmin X-viestipalvelussa evakuointikehotuksen Teheranin Mehrabadin lentoaseman lähellä sijaitsevan alueen asukkaille Israelin tulevien iskujen vuoksi.

ISRAELIN armeija tiedotti keskiviikkoaamuna iskeneensä Iranin pääkaupungissa Teheranissa sijaitsevaan sentrifugituotantotehtaaseen. Armeija perustelee iskua Israelin tavoitteella heikentää Iranin kykyä kehittää ydinase.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Israelin iskuissa tuhoutui kaksi rakennusta, joissa valmistetaan sentrifugien osia Iranin ydinohjelmaa varten. Rakennukset sijaitsevat Karajssa aivan Teheranin länsipuolella.

Lisäksi Israelin armeija sanoi iskeneensä lukuisiin asetehtaisiin Teheranin alueella. Joukossa oli tehtaita, joissa tuotetaan raakamateriaaleja ja komponentteja maasta maahan -ohjuksiin.

Israelin mukaan se käytti iskuissa 50:tä ilmavoimiensa hävittäjää.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.58.