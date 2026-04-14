Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.4.2026 06:07 ・ Päivitetty: 14.4.2026 06:07

Ajatuspaja: Suomi on jäämässä kauas Orpon hallituksen tavoitteesta – ”Täyttä toiveajattelua”

Arja Jokiaho

Suomi on jäämässä kauas Orpon hallituksen tavoitteesta nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ennustaa Kalevi Sorsa -säätiön julkaisema laskelma.

Nykykehityksellä korkeakoulutettujen osuus olisi jäämässä 43 prosenttiin vielä vuonna 2040. Tällä hetkellä korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus on Suomessa noin 39 prosenttia, viisi prosenttiyksikköä alle EU-maiden keskiarvon.

– Suomessa on asetettu kovia tavoitteita korkeakoulutettujen osuuden lisäämisestä. Ne ovat kuitenkin täyttä toiveajattelua, jos politiikka ei muutu, analyysin säätiölle tehnyt väestötieteen tohtori Aapo Hiilamo sanoo tiedotteessa.

Hiilamon laskelmat pohjaavat opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen aineistoihin koulutusrakenteesta ja valmistuneiden määrästä. Hän arvioi, että tavoite 50 prosentin korkeakoulutusasteesta voisi toteutua, jos peruskoulun varaan jäävien osuus puolittuisi.

– Julkisuudessa on kuitenkin esitetty vaatimuksia koulutusasteen nostosta jopa 70 prosenttiin. Se vaatisi monipuolisia toimia, joilla nostettaisiin muun muassa miesten kouluttautuminen ainakin samalle tasolle kuin naisilla nyt.

Hiilamo esittää myös toimia, joilla korkeakoulutettujen osuutta voisi kasvattaa. Hän korostaa, että heikommin koulutettujen ryhmien koulutusasteiden kasvattaminen ei ole helppoa.

– Koulutusasteen nostossa on kuitenkin onnistuttu aiemmin, ja esimerkiksi oppivelvollisuusiän nosto vie oikeaan suuntaan. Korkeakouluihin pääsemiseen pitäisi luoda uusia reittejä. Konkreettinen uudistus olisi ammattikoulujen ja -korkeakoulujen yhteisten koulutuskampusten lisääminen. Myös opinto-ohjausta pitäisi kehittää.

Julkaisu on koko nimeltään Koulutusloikan askelmerkit: Analyysi koulutusasteen kehityksestä sekä koulutustavoitteiden saavuttamisen edellyttämistä toimista.

Aapo Hiilamo / Kalevi Sorsa -säätiö

Skenaarioiden selitteet: Oletuskehitys = Kehitys jatkuu nykytilanteen mukaisena (ennusteen nk. perusura). / Korkea 2v aiemmin = Korkeakoulusta valmistutaan jatkossa kaksi vuotta nopeammin. / Kieliryhmien tasa-arvo = Muiden kieliryhmien valmistumistodennäköisuus kasvaa ruotsinkielisten tasolle. / Peruskoulun varaan puolittuminen = Peruskoulun varaan jäävien osuus puolittuu jatkossa. / Sukupuolten tasa-arvo = Miesten valmistumistodennäköisyys kasvaa naisten tasolle. / Yhdistetty = Kaikki neljä edeltävää muutosta toteutuvat samanaikaisesti.

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU