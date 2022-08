Ajokorttiuudistus puhuttaa – Harakalta nopea muistutus kritiikkiä esittäneelle Grahn-Laasoselle: ”Ikä laskettiin 17 vuoteen kokoomuksen hallituskaudella 2018”

Ajokorttilain seurantatutkimuksessa on ilmennyt, että nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyy huolia.

Tulosten mukaan muun muassa 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020 ja ensimmäisen ajovuoden aikana 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kirjoitti eilen Twitterissä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.), ettei ajokortti-ikää ei pidä laskea 17-vuoteen.

– Vaikka valtaosa nuorista on vastuullisia, nuorten kuljettajien kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Jokainen liikennekuolema on liikaa, Grahn-Laasonen kirjoitti.