Akava haluaa parantaa kotitalousvähennyksen ehtoja: ”Olisi monia myönteisiä vaikutuksia”

Akava esittää, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Lisäksi omavastuuosuus pitäisi poistaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava haluaa laajentaa kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuuksia. Puheenjohtaja Sture Fjäder muistuttaa, että vähennys luotiin vuonna 1997 parantamaan työllisyyttä ja vähentämään harmaata taloutta. Hänen mukaansa näin on myös tapahtunut. Akava haluaa nostaa kotitalousvähennyksen käyttöä.

– Vähennyksen laajentamisella olisi monia myönteisiä vaikutuksia. Se tukisi työllisyyttä ja vahvistaisi palveluiden markkinoita. Harmaata taloutta voidaan torjua muun muassa laajentamalla kotitalousvähennystä, Fjäder arvioi tiedotteessa.

Fjäder nostaa esiin, että Marinin hallitus päätti budjettiriihessään syyskuussa 2020, että kotitalousvähennyksen laajentamisesta päätetään kehysriihessä.

– Katsomme Akavassa, että kehysriihessä tulee päättää kotitalousvähennysjärjestelmän kehittämisestä. Tämä työ jatkuisi syksyn 2021 budjettiriihessä.

Fjäder uskoo, että parannukset vähennykseen näkyisivät välittömästi työllisyydessä, ja ne olisi hyvä saada voimaan ensi vuoden alusta. Hän kertoo huomanneensa, että hallituspuolueista erityisesti RKP ja oppositiosta kokoomus ovat pitäneet esillä kotitalousvähennyksen merkitystä.

Kotitalousvähennystä voidaan Akavan mukaan kasvattaa kolmella tavalla. Sen enimmäismäärää voidaan nostaa, kasvattaa työkustannusten vähennyskelpoista osuutta ja/tai pienentää omavastuuosuutta.

– Ehdotuksemme on, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon. Nykyisin enimmäismäärä on 2 250 euroa. Esitämme lisäksi, että korvausosuutta kasvatettaisiin 60 prosenttiin nykyisestä 40 prosentista. Omavastuuosuus olisi mielestämme syytä poistaa, jolloin pienistäkin korjaustöistä voisi saada vähennyksen. Nykyään omavastuuosuus on 100 euroa, Fjäder listaa.