Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.8.2025 06:33 ・ Päivitetty: 20.8.2025 06:33

Akava: Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto olisi rangaistustoimi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa.

Akava vastustaa ehdotettua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa ja korostaa, että hallituksen esitysluonnos on monin tavoin ristiriidassa hyvän verojärjestelmän periaatteiden kanssa.

Demokraatti

Demokraatti

Akava jätti lausunnon verolakeja koskevaan hallituksen esitysluonnokseen, jonka lausuntoaika päättyi 19. elokuuta.

– Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, jota hallituksen esitysluonnoksessa vuodelle 2026 on esitetty, asettaisi työmarkkinatoiminnan perusteettomasti epäedulliseen asemaan muuhun tulonhankintaan verrattuna. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Kansainvälisen työjärjestöjen ILO:n jäsenenä olemme sitoutuneet edistämään työmarkkinaosapuolten järjestäytymistä, huomauttaa Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra tiedotteessa.

Akavan kannanotossa muistutetaan, että järjestäytyneet työmarkkinaosapuolet kantavat vastuuta muun muassa työmarkkinoiden vakauden ja ennustettavuuden ylläpitämiseksi sekä eläketurvajärjestelmän kehittämisessä.

Lisäksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ovat luonnollisia vähennyksiä, sillä ne ovat tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuvia menoja.

– Tämä pätee sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjenkin jäsenmaksuihin. Järjestöt vaikuttavat jäsentensä ansaintamahdollisuuksiin, ja niiden jäsenmaksut täyttävät luonnollisten vähennysten kriteerit, jotka ovat vakiintunut osa verotuksen normijärjestelmää Suomessa ja kansainvälisesti, Kopra sanoo.

AKAVAN mukaan jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poisto olisi verosanktio, joka poikkeaisi jyrkästi normaalista verokohtelusta. Suomen henkilöverotuksessa ei nykyisin ole vastaavia sanktioita, mikä korostaa esityksen poikkeuksellisuutta.

– Valtion verotulojen kasvattamisen tavoite eli fiskaaliset syyt eivät riitä oikeuttamaan näin merkittävää poikkeamaa keskeisistä verotuksen periaatteista. Lisäksi muutos toisi rajanveto-ongelmia ja epämääräistä sääntelyä, sillä luonnoksessa ei ole selkeästi ja oikeudenmukaisesti rajattu, mitä järjestöjä se koskisi, Kopra sanoo.

– Mielestämme vähennysoikeuden poistamiselle on järkevämpiä vaihtoehtoja. Ehdotamme valtiontaloutta vahvistavina toimina energiaverotukien vähentämistä, viiden prosentin lähdeveroa yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotuloille sekä yritysten edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistamista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU