Akava Works synkistelee: Suomen taloudessa ei päivä paista pitkään aikaan

Akava Works arvioi, että Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,8 prosenttiin, kun aiempi ennuste lupasi 1,5 prosentin kasvua.

Ensi vuodelle ennustetaan 1,7 prosentin kasvua aiemmin ennustetun 1,9 prosentin sijaan.

Akavan pääekonomistin Pasi Sorjosen mukaan talouden toipuminen on jatkunut odotettua hauraampana. Kasvun moottorit puuttuvat.

TOISTAISEKSI Suomen työmarkkinat ovat heikentyneet enemmän ja pidempään kuin odotettiin. Työllisten määrä on vähentynyt jo kahden vuoden ajan ja työttömien määrä kasvanut. Sorjosen mukaan suunta näyttää muuttuvan niin, että työllisyystilastot kohenevat syksyllä.

- Työllisyyden heikkeneminen on hidastunut merkittävästi ja mahdollisesti jo jopa pysähtynyt. Uusia työttömyysjaksoja on alkanut lokakuusta 2024 alkaen aiempaa vähemmän. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin edelleen poikkeuksellisen vähän, joten työttömien on vaikea työllistyä. Työttömyydet pitkittyvät ja se pitää työttömien määrän yhä nousussa, Sorjonen kertoo tiedotteessa.