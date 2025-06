VTV:ltä karu arvio Orpon hallituksen toimista

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) maanantaina julkaiseman arvion mukaan hallituksen kevään puoliväliriihen lisätoimet heikentävät julkista taloutta entisestään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

VTV:n finanssipolitiikan valvojat pitävät Suomen julkisen talouden jatkuvaa velkaantumista huolestuttavana.

Valvojien mukaan hallituksen ilmoittamat sopeutustoimet eivät riitä tasapainottamaan julkista taloutta.

Hallitus on pyrkinyt kautensa aikana sopeuttamaan taloutta useilla miljardeilla muun muassa veronkiristyksillä ja menoleikkauksilla. Kevään puoliväliriihessä se toisaalta päätti keventää esimerkiksi palkansaajien ja yritysten verotusta.

Suomi on ottamassa tänä vuonna lisää velkaa yli 13 miljardia euroa eli lähes miljardin enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen velkasuhde kasvaa tänä vuonna yli 85 prosenttiin.

Suomi kuitenkin välttää EU:n liiallisen alijäämän menettelyn eli tarkkailuluokan, vaikka julkisen talouden alijäämä ylittää kolmen prosentin rajan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin siksi, että alijäämä kasvaa muun muassa puolustusmenojen takia.

HALLITUS ei VTV:n arvion mukaan esitä julkisen talouden suunnitelmissaan toimia, joilla se voisi saavuttaa tavoitteensa saada julkinen talous tasapainoon ja taittaa velan kasvu.

- Hallituksen pitäisi harkita julkista taloutta vahvistavia lisätoimia myös vaalikauden loppupuolella. Lisäksi julkisen talouden tuloja ja menoja tulisi tasapainottaa pitkäjänteisesti yli vaalikausien, VTV:n finanssipolitiikan valvonnan vanhempi ekonomisti Matthias Strifler sanoo tiedotteessa.

Hallitus päätti keväällä myös kasvattaa puolustusmenoja kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Viime viikolla puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi, että Suomi tukee Naton pääsihteerin Mark Rutten esitystä puolustusmenotavoitteen nostamisesta yhteensä viiteen prosenttiin jäsenmaiden bruttokansantuotteesta.

VTV:n valvojien mukaan uusien menojen rahoittamiselle pitäisi kuitenkin tehdä suunnitelma mahdollisimman pian.

Valvojien mukaan varojen siirto valtion eläkerahastosta tai osakkeiden myynti auttaisivat taittamaan velkaantumista vain hetkellisesti. Hallituksen tulisi heidän mukaansa kuitenkin tehdä pysyvämpiä toimia velkaantumisen korjaamiseksi.

VIIME viikolla pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi STT:n haastattelussa yleisen ilmapiirin Suomessa olevan liian pessimistinen. Orpon mukaan Suomessa haetaan virheitä ja puututaan yksityiskohtiin, mutta ei katsota isoa kuvaa.

Hallituksella on pääministerin mukaan selkeä suunnitelma, miten Suomi pääsee ylös vaarallisesta velkakehityksestä. Se perustuu alkukaudesta päätettyihin säästöihin, jotka on Orpon mukaan hyvin pitkälti jo toteutettu sekä ennen kaikkea kasvupolitiikkaan, joka on vasta pääsemässä vauhtiin.

- Puoliväliriihen kasvutoimista yksikään ei ole vielä voimassa. Siksi opposition kritiikki tässä vaiheessa siitä, että ei ole tehty mitään tai politiikka on epäonnistunutta, on ennenaikaista puhetta, Orpo sanoi STT:lle.