Akavalaisista yli puolet arvioi työuupumusriskinsä suureksi – Löfgren hoputtaa hallitusta: ”Tarvitsemme lainsäädäntöä”

Korkeakoulutettujen joukossa yhä useampi arvioi työuupumuksen riskinsä suureksi tai melko suureksi, selviää Akava Works -työolotutkimuksen ensitiedoista.

Akava Works -työolotutkimukseen 2026 on tähän mennessä vastannut 3287 ihmistä akavalaisista jäsenliitoista. Aineiston keruu päättyy toukokuun lopussa. Ensimmäisten tulosten mukaan 52 prosenttia vastaajista arvioi työuupumusriskinsä suureksi tai melko suureksi. Tilanne on huonontunut vuodesta 2024, jolloin 38 prosenttia työolotutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä.

– Luvut ovat hälyttäviä. Emme saa tottua tähän emmekä alkaa pitämään tätä normaalina. Jokainen työuupumus on ihmiselle henkilökohtainen kriisi. Se on samalla viesti siitä, että työyhteisössä jokin ei toimi, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoi Akavan liittokokouksessa pitämässään puheessa.

– Siksi tarvitsemme lainsäädäntöä, joka tunnistaa psykososiaalisen kuormituksen vakavasti otettavana työturvallisuuskysymyksenä ja kansantaloudellisena haasteena. Olemme vaatineet asetusta psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta, ja tätä työtä jatkamme, hän sanoi.

Löfgrenin mukaan asiantuntijatyön kuormitus jää liian usein huomiotta ja sitä aiheuttavat, työstä johtuvat tekijät korjaamatta, kun lainsäädäntö ei ole riittävän täsmällistä.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu asetusluonnos psykososiaalisesta kuormituksesta, enää puuttuu toteutus. Tämä ehditään kyllä hoitaa kuntoon tällä hallituskaudella, Löfgren sanoo tiedotteessa.

Akava on kokoontunut tiistaina liittokokoukseensa Helsingissä. Akavaan kuuluu 31 jäsenliittoa.