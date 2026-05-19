Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

19.5.2026 13:00 ・ Päivitetty: 19.5.2026 13:00

Akavalaisista yli puolet arvioi työuupumusriskinsä suureksi – Löfgren hoputtaa hallitusta: ”Tarvitsemme lainsäädäntöä”

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren odottaa, että hallitus kiirehtii psykososiaalisen kuormituksen hallintaa ja ehkäisyä koskevan asetuksen säätämistä.

Korkeakoulutettujen joukossa yhä useampi arvioi työuupumuksen riskinsä suureksi tai melko suureksi, selviää Akava Works -työolotutkimuksen ensitiedoista.

Demokraatti

Demokraatti

Akava Works -työolotutkimukseen 2026 on tähän mennessä vastannut 3287 ihmistä akavalaisista jäsenliitoista. Aineiston keruu päättyy toukokuun lopussa. Ensimmäisten tulosten mukaan 52 prosenttia vastaajista arvioi työuupumusriskinsä suureksi tai melko suureksi. Tilanne on huonontunut vuodesta 2024, jolloin 38 prosenttia työolotutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä.

– Luvut ovat hälyttäviä. Emme saa tottua tähän emmekä alkaa pitämään tätä normaalina. Jokainen työuupumus on ihmiselle henkilökohtainen kriisi. Se on samalla viesti siitä, että työyhteisössä jokin ei toimi, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoi Akavan liittokokouksessa pitämässään puheessa.

– Siksi tarvitsemme lainsäädäntöä, joka tunnistaa psykososiaalisen kuormituksen vakavasti otettavana työturvallisuuskysymyksenä ja kansantaloudellisena haasteena. Olemme vaatineet asetusta psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta, ja tätä työtä jatkamme, hän sanoi.

Löfgrenin mukaan asiantuntijatyön kuormitus jää liian usein huomiotta ja sitä aiheuttavat, työstä johtuvat tekijät korjaamatta, kun lainsäädäntö ei ole riittävän täsmällistä.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu asetusluonnos psykososiaalisesta kuormituksesta, enää puuttuu toteutus. Tämä ehditään kyllä hoitaa kuntoon tällä hallituskaudella, Löfgren sanoo tiedotteessa.

Akava on kokoontunut tiistaina liittokokoukseensa Helsingissä. Akavaan kuuluu 31 jäsenliittoa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU