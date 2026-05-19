Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”

Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas. Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan näin olisi toimittu viime perjantaina myös Suomessa, jos tarve olisi vaatinut. Simo Alastalo Demokraatti Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Häkkäsen mukaan Suomen ilmatilaan tulevat droonit voidaan ampua alas, jos ne muodostavat uhkaa Suomelle. Viime viikolla maa-, meri- ja ilmavoimien kalusto oli Häkkäsen mukaan täydessä aseistuksessa ja valmiudessa pudottamaan drooneja, jos ne olisivat tulleet Suomen alueelle.

Häkkäsen mukaan Viron tilanteen yksityiskohdat ovat selvityksessä, mutta tämän hetken tietojen mukaan Naton ilmavalvonnassa oli tehty uhka-arvio, että drooni on pudotettava.

– Näin oli meilläkin arvio viime viikon tilanteesta, että jos se (drooni) ylittää tietyn rajan tuossa meidän Suomenlahden alueella ja suuntaa tähän pääkaupungin yläpuolelle, se pudotetaan välittömästi, Häkkänen kertoi toimittajille eduskunnassa.

Häkkäseltä kysyttiin, onko nyt tehty uusi linjaus, kun Itä-Suomessa havaittuja drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan ohjeistus ei ole muuttunut. Hänen mukaansa tilannekohtaisesti arvioidaan, millaista uhkaa drooneista aiheutuu ja onko niiden pudottaminen esimerkiksi tietyllä alueella turvallista.

– Uudenmaan tapaus oli vähän toisenlainen, siinä reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla, tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet niin siltä alueelta, että voidaan turvallisesti pudottaa.

HÄKKÄSELTÄ kysyttiin myös, onko näyttöä siitä, että Venäjä ohjaisi Ukrainan lähettämiä drooneja Suomeen tai Baltian maihin.

– Me emme yksityiskohtia kommentoi siitä, että minkälaisia tietoja yksittäisiin tapauksiin liittyy. Se tiedetään, että Venäjällä on kyky voimakkaasti vähintään häiritä näitä, mutta samaan aikaan heillä on täysi työ pyrkiä torjumaan drooni-iskut Pietarin ja Moskovan alueella ja myös heidän lähialueen kaupungeissa.

Häkkäseltä kysyttiin, miten siihen reagoitaisiin, jos Venäjä ohjaisi tietoisesti drooneja Nato-maihin.

– Uskon, että Venäjä tietää, että selkeät, suorat, sotilaalliset toimet Nato-aluetta vastaan on aikamoinen kynnyksen ylittäminen.

Myös Latviassa maan puolustusvoimat on antanut tänään hälytyksen ilmauhasta osaan maata. Baltian tilanteesta ei kohdistu tällä hetkellä uhkaa Suomelle, Häkkänen kertoi.