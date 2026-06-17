Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.6.2026 07:16 ・ Päivitetty: 17.6.2026 07:18

Akavan Erityisalat: Järjestöleikkauksia ei pidä tehdä ilman vaikutusarvioita

iStock

Ammattiliitto Akavan Erityisalat haluaa, että hallitus tekee sotejärjestöjen tukileikkauksista perusteelliset vaikutusarvioinnit ennen toimenpiteiden valintaa.

Demokraatti

Demokraatti

Liitto pelkää, kohdentaako sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) leikkauksia fiilispohjalta lähinnä sellaisiin yhteisöihin, joiden toiminnasta hänen puolueensa ei pidä.

Ministeri ilmoitti tukiperusteiden kiristämisestä tällä viikolla. Esimerkiksi valistus- ja vaikuttamistyölle ei enää valtion rahaa heruisi.

– Esitetyt valintakriteerit herättävät huolta. Käytännössä moni ihmisoikeustyötä tekevä järjestö joutuisi supistamaan toimintaansa, mikä heikentäisi tärkeitä palveluja ja voisi johtaa monien äänten vaimenemiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa, liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Mikael Palola sanoo tiedotteessa.

Hallituksessakin on ollut erimielisyyttä Rydmanin toiminnasta. Akavan Erityisalojen mielestä nyt onkin tarpeen tehdä leikkausvalinnoista kunnolliset vaikutusarvioinnit ennen päätösten lukkoonlyömistä.

Kohdentaako sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) leikkauksia fiilispohjalta?

Moni sotejärjestö tekee sellaista ennaltaehkäisevää hoitotyötä, mitä valtio ja kunnat eivät pysty itse järjestämään.

LIITON MIELESTÄ on hyvä, että tukivalinnoissa painotetaan niin sanottua kohtaavaa kenttätyötä, mutta senkin tekijät tarvitsevat avukseen toimivia asiantuntijapalveluita, varainhallintaa ja johtamista.

Hallinto ei ole turhaa, vaikka tällaista mielikuvaa nyt ministerin aateryhmästä levitetäänkin.

– Kun hallinnon edellytykset heikkenevät, heikkenevät väistämättä myös mahdollisuudet tehdä laadukasta kenttätyötä. Siksi niitä ei tule tarkastella erillisinä, vaan yhtenä vaikuttavuuden kokonaisuutena, Palola sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
17.6.2026
Rydmanin kiistellyt linjaukset esiteltiin jo järjestöille – näin kommentoi pääministeri Orpo
Lue lisää

Lauri Finér

Kolumnit
17.6.2026
Lauri Finér: Hallitus on eksyksissä ja yrittää peittää sitä numerosumutuksella
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
16.6.2026
Tässä menee raja: puoluejohtaja ei voi kadota tositelevision kulisseihin
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
17.6.2026
Arvio: Kansainvälisen tason Olli Jalonen vakuuttaa taas
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU