Politiikka
17.6.2026 07:16 ・ Päivitetty: 17.6.2026 07:18
Akavan Erityisalat: Järjestöleikkauksia ei pidä tehdä ilman vaikutusarvioita
Ammattiliitto Akavan Erityisalat haluaa, että hallitus tekee sotejärjestöjen tukileikkauksista perusteelliset vaikutusarvioinnit ennen toimenpiteiden valintaa.
Liitto pelkää, kohdentaako sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) leikkauksia fiilispohjalta lähinnä sellaisiin yhteisöihin, joiden toiminnasta hänen puolueensa ei pidä.
Ministeri ilmoitti tukiperusteiden kiristämisestä tällä viikolla. Esimerkiksi valistus- ja vaikuttamistyölle ei enää valtion rahaa heruisi.
– Esitetyt valintakriteerit herättävät huolta. Käytännössä moni ihmisoikeustyötä tekevä järjestö joutuisi supistamaan toimintaansa, mikä heikentäisi tärkeitä palveluja ja voisi johtaa monien äänten vaimenemiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa, liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Mikael Palola sanoo tiedotteessa.
Hallituksessakin on ollut erimielisyyttä Rydmanin toiminnasta. Akavan Erityisalojen mielestä nyt onkin tarpeen tehdä leikkausvalinnoista kunnolliset vaikutusarvioinnit ennen päätösten lukkoonlyömistä.
Kohdentaako sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) leikkauksia fiilispohjalta?
Moni sotejärjestö tekee sellaista ennaltaehkäisevää hoitotyötä, mitä valtio ja kunnat eivät pysty itse järjestämään.
LIITON MIELESTÄ on hyvä, että tukivalinnoissa painotetaan niin sanottua kohtaavaa kenttätyötä, mutta senkin tekijät tarvitsevat avukseen toimivia asiantuntijapalveluita, varainhallintaa ja johtamista.
Hallinto ei ole turhaa, vaikka tällaista mielikuvaa nyt ministerin aateryhmästä levitetäänkin.
– Kun hallinnon edellytykset heikkenevät, heikkenevät väistämättä myös mahdollisuudet tehdä laadukasta kenttätyötä. Siksi niitä ei tule tarkastella erillisinä, vaan yhtenä vaikuttavuuden kokonaisuutena, Palola sanoo tiedotteessa.
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