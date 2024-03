Akavan paperi kummastuttaa Yrittäjien Pentikäistä: “En usko, että tätä on tarkoitettu kompromissiehdotukseksi”

Akava löi tänään pöytään kymmenen kohdan ehdotuksen paikallisen sopimisen ratkaisuehdotukseksi. Työntekijäkeskusjärjestö tarjoaa korjauspakettiaan työministeri Arto Satoselle (kok.). Johannes Ijäs Demokraatti

Hallituksen kaavailemat muutokset paikalliseen sopimiseen ovat hiertäneet eniten SAK:laisissa liitoissa. Lakot ovat päällä.

Suomen Yrittäjiä (SY) Akavan ratkaisuehdotus ei vakuuta lainkaan. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ei pidä ehdotusta edes kovin vakavana yrityksenä.

– Tämä pitkälti muistuttaa SAK:n paperia. En usko, että tätä on tarkoitettu kompromissiehdotukseksi sinänsä.

– Varmaan Akava haluaa tähän keskusteluun osallistua, mikä tietysti on ihan ymmärrettävää, Pentikäinen arvelee Akavan motiiveista julkaista ehdotus.

Akavan 10 kohdan listassa Pentikäinen näkee liki kaikissa kohdissa jotakin ongelmallista.

Kohdan 2 Pentikäinen sentään arvioi voivansa allekirjoittaa. Siinä Akava toteaa, että työsuojeluviranomaisten mahdollisuudet valvoa sopimista pitää turvata ja tätä varten tarvittaneen lisäresursseja.

Lisäksi Akavan listan kohtaa 7 Pentikäinen pitää itsestään selvänä. Sen mukaan henkilöstölle pitää turvata oikeus käyttää asiantuntija-apua paikallisessa sopimisessa.

Tähän Pentikäisen kehut sitten jäävätkin.

– Muissa on enemmän tai vähemmän ongelmallisia kohtia.

Akavan ehdotukseen voi tutustua tästä linkistä.

AKAVA ehdottaa myös muun muassa, että lakiin kirjattaisiin luottamusmiehen ensisijaisuus henkilöstön edustajana aina silloin, kun luottamusmies on valittu työpaikalla.

– Se on yksi asia, joka ei meille käy. Me lähdemme siitä, että henkilöstön pitää voida päättää, kuka heitä edustaa, SY:n toimitusjohtaja Pentikäinen linjaa.

Akava nostaa esiin myös sitä, että järjestäytymättömille yrityksille pitää säätää velvollisuus ”liputtaa” sopimusaikeensa eli ilmoittaa siitä sekä toimittaa tehdyt paikalliset sopimukset viranomaisten ja sovellettavan työehtosopimuksen solmineiden työehtosopimusosapuolten tiedoksi.

Tätäkään Suomen Yrittäjät ei kannata. Sen sijaan SY kannattaa sitä, että paikalliset sopimukset dokumentoidaan kirjallisesti ja ne pitää olla tarvittaessa viranomaisten saatavilla.

– On kaikkien sopijaosapuolten etu, että ne tehdään paperille. Tällä hetkellä on sopimuksia, jotka tehdään vain suullisesti. Jos tulee riita, sopimuksesta voi olla erilaisia muistikuvia. Sen vuoksi on tärkeää, että ne dokumentoidaan. Mutta siinä ei ole järkeä, jos tuhansia sopimuksia ruvetaan lähettelemään jonnekin.

Paikallisten sopimusten toimittaminen viranomaisille ja työehtosopimusosapuolille lisäisi Pentikäisen mukaan yritysten byrokratiaa. Hän toteaa myös, että paikalliset sopimukset voivat sisältää luottamuksellisia asioita, joilla pyritään rakentamaan kilpailuetua.

– Ei niitä tarvitse kylille levitellä.