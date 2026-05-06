Aki Lindén: ”Ihmisiä patistetaan leikkauksilla työpaikkoihin, joita ei ole olemassa”

Kansanedustaja Aki Lindén (sd) ihmettelee, miksi hallitus on luovuttanut talouden kunnostustoimissa ja tarjoilee enää ”viimeisiä namuja” omille eturyhmilleen. Demokraatti Demokraatti

Lindén piti eduskunnassa SDP:n ryhmäpuheenvuoron julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelussa.

Kansanedustajan mielestä kehysriihi näpertelypäätöksillään viimeistään osoitti, että hallitus on nostanut kädet pystyyn julkisen talouden kuntoon saamisessa ja EU:n korkeimman työttömyyden torjunnassa.

– Nyt ihmisiä patistetaan sosiaaliturvan ja koulutuksen leikkauksilla työpaikkoihin, joita ei kerta kaikkiaan ole olemassa. Voiko suuremmin epäonnistua, Lindén kysyi.

Samaan aikaan hallitus jakaa omille viiteryhmilleen erilaisia etuja, vielä kun voi.

HALLITUS on vaatinut oppositiolta listaa ensi vaalikauden leikkauksista, vaikkei se Lindénin mielestä ole itse pystynyt keksimään uusia ideoita kasvun käynnistämiseksi.

Hänen mielestään demarien ratkaisut on kerrottu jo selvästi, moneen kertaan.

– SDP:n vaihtoehdossa palautamme työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, emmekä hyväksy rajuja terveydenhuollon maksujen korotuksia.

Puolue esittää lisäksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen uudistamista, yritystukien perkaamista, suurituloisten verotuksen progression pitämistä vuoden 2025 tasolla ja yhteisöveroalennuksen perumista, kansanedustaja luettelee.