Infantinon leiriin kiirehtinyt Palloliitto ampui ohi maalin – ja pahimmat maineriskit ovat vasta edessä

Suomen Palloliitto järkytti jalkapallofaneja antamalla tukensa Fifan kiistellylle johtajalle. Todennäköisesti imagohaittaa tulee lisää, kun Fifa tekee päätöksiä muun muassa Venäjän ja sen liittolaisten tukemisesta. Jouni Kemppainen

Kun jalkapalloa katsova maailma seurasi epäuskon tuntein kansainvälisen lajiliiton FIFA:n hoipertelua MM-kisoissa, kotimainen Palloliitto päätti profiloitua toisin.

Kuin mitään ei olisi tapahtunut, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi Ylen haastattelussa järjestönsä asettuvan FIFA:n kiistellyn pääsihteerin Gianni Infantinon jatkokauden taakse.

Kohu syntyi, ja aiheesta.

Suomalaisella lajiväellä ja koko urheiluyleisöllä on hyvin muistissa Infantinon ystävälleen Donald Trumpille junailema omituinen FIFA:n rauhanpalkinto. Kisojen aikana Infantinon on tulkittu alistuneen Trumpin toiveeseen vapauttaa amerikkalainen Folarin Balogun pelikiellosta kesken kisojen.

Umpikaupallisten MM-kisojen mainostajia suosivat juomatauot ja lajille vieraat pidennetyt puoliajat nostattavat yhä lajiväen kulmakarvoja. Myös piittaamattomuus kisojen ekologisesta jalanjäljestä on huutavaa.

SUURI OSA näistä epäkohdista on ollut Palloliiton tiedossa, kun se päätti lähteä tukemaan Infantinon uudelleenvalintaa. Asiaa ajanut puheenjohtaja Lahti otti asian viestinnästä päävastuun.

Hänen mukaansa Infantinon kannatus on niin suurta, ettei Suomen kannata lähteä asiassa pullikoimaan – eikä joutua silmätikuksi.

Perustelu kaikuu onttouttaan. Epäkohdat eivät tietenkään missään asiassa korjaannu, jos niihin ei edes yritä vaikuttaa.

Jos itsevaltaista ja arvopohjaltaan kyseenalaista Infantinoa lähtee tukemaan, leiri on valittu. Hänen lippuaan Palloliitto sitten kantaa, vaikka linja saattaisi itseäkin arveluttaa.

MYÖS PALLOLIITON hätäily asiassa herättää kysymyksiä. Miksi liiton hallitusta kiirehdittiin ottamaan kantaa ensimmäisenä pohjoismaana?

Muun muassa Norjan jalkapalloliitto on ottanut nyt asiaan aivan toisenlaisen linjan ja perää Infantinolta tiukasti vastauksia hänelle esitettyyn kritiikkiin.

Huomiota herättävää on, ettei Palloliiton hallitus ole ollut asiassa yksimielinen. Olisi enemmän kuin tarpeellista tietää, ketkä näkivät asian toisin ja millä perusteella.

Esimerkiksi Palloliiton hallituksessa istuvan omistusohjausministerin Joakim Strandin (rkp.) kanta kiinnostaisi tällä kertaa muitakin kuin hänen oman puolueensa äänestäjiä.

Järjestön eettistä koodia valvovat sisäiset tarkastajat voivat edelleen nostaa asian esille.

Myöskään Palloliitossa asia ei ole vielä kokonaan käsitelty. Järjestön eettistä koodia valvovat sisäiset tarkastajat voivat edelleen nostaa asian esille. Myös seurakentällä saattaa olla asiassa vielä sanansa sanottavana.

Liiton päätos tuskin muuttuu, mutta vahvaan arvopohjaan sitoutuneen kansalaisjärjestön olisi syytä asia vielä julkisesti käsitellä, vaikka se olisi johdolle kuinka kiusallista. Se on sen jäsenilleen velkaa.

Niin suuri moraalinen valinta Infantinon kannattaminen nyt on.

ARI LAHDEN ja muiden Palloliiton vallanpitäjien on hyvä muistaa, ettei kyseessä ole pelkästään raha ja huippu-urheilu.

Suomessa on tällä hetkellä noin 167 000 rekisteröityä jalkapallon ja futsalin lisenssipelaajaa.

Lisäksi junioreiden perheet ja muut taustajoukot saattavat hyvinkin haluta kuulla Palloliitolta, kenen joukoissa se seisoo ja kenen lippua kantaa.

Tuki Infantinolle voi tässä joukossa hyvinkin olla vähäisempää kuin liiton hallituksessa.

FIFA ottaa tulevaisuudessa kantaa muun muassa Venäjän mahdollisuuksiin saada FIFA:lta rahaa.

Kun FIFA ottaa tulevaisuudessa kantaa muun muassa Venäjän mahdollisuuksiin saada FIFA:lta rahaa ja olla mukana täysipainoisena jäsenenä kansainvälisessä jalkapalloperheessä, Infantinon tukijoukoissa seisominen saattaa hyvinkin ajaa Suomen kiusalliseen asemaan.

LIIAN VÄHÄLLE huomiolle julkisuudessa on jäänyt sekin, että myös Suomen maajoukkueen kannattajien virallinen yhdistys irtisanoutui selvästi Infantinon tukemisesta ja paheksui liiton päätöstä.

Fanien mielestä Palloliiton pitäisi tukea sellaista FIFA:aa, joka huolehtisi tapahtumien saavutettavuudessa, lippujen hinnoittelussa ja järjestämispaikoissa tavallisten kannattajien toiveet.

Filmitähtien, ammattiurheilijoiden ja muiden superrikkaiden kansoittamat katsomot eivät tätä tavoitetta heidän mielestään edistä.

YHÄ SELVEMMÄLTÄ näyttää, että Palloliitto ampui ikävästi ohi kiirehtiessään tukemaan Infantinoa. Ottelu on kuitenkin vielä kesken.

Kiinnostavaa on vaikkapa, millaisen vastaanoton Palloliiton hallitus saa Huuhkajien seuraavassa Kansojen liigan kotiottelussa 29. syyskuuta olympiastadionin yleisöltä.

Sen verran kyseenalainen pelivastustaja Putinin sotaa tukeva Valko-Venäjä jo itsessään on, että tunnelma on valmiiksi varautunut.