AKT: Keitele Group tuomittiin maksamaan liitolle vahingonkorvausta – puheenjohtaja toivoo, että “joku lamppu syttyisi”

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Keitele Groupin maksamaan AKT:lle vahingonkorvausta.

Keiteleen AKT:lle hakema turvaamistoimi miljoonan euron uhkasakon voimalla oli perusteeton. Päätös on saanut lainvoiman, sillä Keitele ei hakenut takaisinsaantia eli muutosta tuomioon.

Keitele tuomittiin maksamaan AKT:lle vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikuluja noin 20 000 euroa.

AKT kertoo asiasta aamun tiedotustilaisuudessaan ja tiedotteessaan.

– AKT:ta vastaan vuoden 2021 lopussa määrätty turvaamistoimi miljoonan euron uhkasakkoineen oli käräjäoikeuden mukaan oikeudeton ja perusteeton. Sikäli tuntuu hyvältä, koska nyt vihdoin vahvistetaan kanta, jota AKT on toistanut alusta lähtien. Turvaamistoimien käyttö ei kuulu työmarkkina-asioihin ja on tosiasiassa työtaistelutoimi työnantajien taholta, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

Tapaus sai alkunsa, kun AKT saartoi Keiteleen tuotteet satamiin työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Tavoite oli vauhdittaa sopimusneuvotteluja.

Keitele haki käräjäoikeudesta joulukuussa 2021 turvaamistoimipyyntöä perusteilla, jotka eivät myöhemmin kestäneet tarkastelua. Turvaamistoimi määrättiin niin, ettei AKT:ta kuultu osapuolena lainkaan.

AKT katsoo, että Keiteleen tapausta on käytetty mustamaalaamaan paitsi AKT:ta myös koko ay-liikettä.

AKT nostaa esiin nimeltä mainiten Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen, joka kommentoi Maaseudun Tulevaisuudessa joulukuussa 2021, että “AKT toimii kuin Lapuan liike 1930-luvulla lain ja järjestyksen yläpuolella”.

– Työnantajien tietoinen retoriikka on saatu lanseerattua mediassa läpi. Siitä on tullut osa järjestäytyneiden työntekijöiden vastaista vihapuhetta, jota viljellään jopa ministeritasolla. Perusteettomien väitteiden hyväksikäyttöä on jatkettu myös vaikuttamistyössä vaadittaessa lakko-oikeuden rajoittamista, Kokko sanoo.

AKT nosti Keitelettä vastaan vahingonkorvausvaateen ja marraskuussa 2023 Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa. Keitele velvoitettiin maksamaan AKT:lle korvauksia joulukuun 2021 tapahtumista.

20 000 euron korvaussummasta suuri osa oli oikeudenkäyntikuluja eli varsinainen vahingonkorvaus jäi pieneksi.

– Tässä ei ollut kyse siitä, että halusimme erityisesti vahingonkorvauksia vaan kyse oli siitä, että he myöntävät, että he olivat perusteettomasti liikkeellä, Kokko kommentoi Demokraatille.

Tätä Keitele ei kuitenkaan Kokon mukaan suostunut missään vaiheessa tekemään.

Kysymys, odottaako tai toivooko AKT, että oikeuden ratkaisulla voisi olla jotain vaikutusta siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, saa puheenjohtajan mietteliääksi.

– Me olemme oikeastaan täällä tänä aamuna sen takia, että me toivomme, että se näkyisi mahdollisimman laajasti, että tarina tavallaan saisi sen toisenkin puolen.

– Toivon, että päättäjät, kun he miettivät vaikka työrauhaan liittyviä asioita, että siellä joku lamppu syttyisi, että kaikki se mitä meille on kerrottu, ei ehkä olekaan totta. Että sitä kautta syntyisi jotain ajattelua sen suhteen, että onko tämä loppujen lopuksi ihan niin, että kaikki tämä mitä meille on annettu, onko se tarpeen. Viittaan lähinnä ministereihin ja ennen kaikkea kansanedustajiin, jotka lakeja säätää.