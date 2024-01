AKT kertoo keskiviikkona uutta tietoa metsäyhtiö Keiteleen saarrosta vuonna 2021 – tästä on kyse

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT kertoo keskiviikkona uutta tietoa metsäyhtiö Keiteleen saarrosta vuonna 2021.

Liiton mukaan tapahtumiin on saatu oikeudesta päätös, jonka valossa tapahtumaketju näyttäytyy uudessa valossa. AKT:n mukaan Keitele joutuu maksamaan AKT:lle korvauksia oikeuden päätöksellä.

AKT järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden keskiviikkona.

Vuoden 2021 lopulla AKT pysäytti Keiteleen tuotteiden käsittelyn satamissa painostaakseen Keitelettä aloittamaan neuvottelut Teollisuusliiton kanssa yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta.

Helsingin käräjäoikeus määräsi tuolloin AKT:n lopettamaan toimensa miljoonan euron sakon uhalla. AKT ilmoitti pitävänsä turvaamistoimea perusteettomana ja vaativansa, että se puretaan. Aluksi oikeus hylkäsi vaatimuksen, mutta myöhemmin uhkasakko peruutettiin.

Lopulta AKT pysäytti kaiken tavaraliikenteen Suomen satamissa vuorokauden ajaksi. AKT perusteli työnseisausta sillä, että Keiteleen saartoa oli yritetty murtaa.

- Me olemme nyt katsoneet, että meiltä yritetään estää laillinen painostustoimi. Tullaan jo aika lähelle järjestäytymisen ja työtaisteluoikeuden ydintä, sanoi AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko tuolloin.

Metsäyhtiön työkiistan taustalla oli työnantajajärjestö Metsäteollisuuden irtautuminen yleissitovien työehtosopimusten laadinnasta. Päätös siirsi työehdoista neuvottelun yhtiöiden ja niiden työntekijöiden välille.

Tammikuussa 2022 Keitele Group taipui tes-neuvotteluihin Teollisuusliiton kanssa, ja AKT purki saarrot.

NYT AKT sanoo, että uusilla asiaa koskevilla tiedoilla on merkitystä, koska Keiteleen tapauksella perustellaan esimerkiksi tarvetta heikentää lakko-oikeutta ja vaikutetaan työrauhalainsäädäntöön.

Hallitus tavoittelee lainsäädännön uudistuksella tukilakkojen rajoittamista.

- Nyt meillä on ollut tilanteita, joissa yksittäinen varsin pieni työriita on johtanut esimerkiksi siihen, että satamat on suljettu. Tällainen ei ole enää jatkossa mahdollista, sanoi työministeri Arto Satonen (kok.) eduskunnan kyselytunnilla lokakuussa.

Satoselta kysyttiin työrauhalainsäädännön uudistusta tuolloin valmistelleen työryhmän erimielisyyksistä.

Emmi Tilvis/STT