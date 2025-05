Orpo: Kokoomuksen poistettu kohukampanja ymmärrettiin väärin

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ilmoitti eilen eroavansa kokoomuksesta vastalauseena puolueen mainoskampanjalle, jossa esiteltiin muun muassa liitosta eronneiden opettajien verovähennysten suuruutta. Simo Alastalo Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan kampanja ymmärrettiin väärin.

– Pidän Kokoomuksen kampanjaa erittäin ikävänä ja käsittämättömänä hyökkäyksenä erityisesti opettajien, mutta muidenkin palkansaajien ammattiliittoon kuulumista kohtaan, Murto sanoi tiistaina.

Myös Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren kertoi paheksuneensa kampanjaa pääministeri Orpolle.

ORPO kertoi keskiviikkona eduskunnassa saaneensa Löfgreniltä eilen tekstiviestin.

– Vastasin hänelle, että kiitos viestistä pitää tutustua tähän mainokseen, koska en ollut sitä siinä vaiheessa vielä nähnytkään, Orpo kommentoi medialle.

Kokoomuksen puoluetoimisto halusi Orpon mukaan viestiä kampanjalla palkansaajien verotuksen keventyvän puoliväliriihen päätösten seurauksena. Kokoomus veti eilen kampanjansa pois. Lisää aiheesta Kokoomusnuoret tiukkana kohukampanjasta: ”Ay-liikkeen suuttumisen pelosta ei kannata pyydellä anteeksi”

– Sitä tulkittiin sillä tavalla, että se olisi kannustanut eroamaan ay-liikkeestä. Se ei ollut tarkoitus ja siksi tämä mainos on nyt vedetty pois. Haluan sanoa sen, että palkansaajaliike on aivan olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa. Sillä on tärkeä tehtävänsä myös jatkossa. Ja jokaisella on oikeus myös jatkossa kuulua tai olla kuulumatta liittoon, että ei tässä otettu siihen kantaa. Harmi, että se tulkittiin tällä tavalla, Orpo sanoi.

Pääministeri kertoi aikovansa pitää jatkossa yllä suhteitaan ay-liikkeeseen samalla tavoin kuin tähänkin asti.

– Luulen, että jatkan heidän kanssaan ihan normaaliin tapaan kyllä keskustelua. Tämä ei muuta minun puoleltani suhtautumistani ay-liikkeeseen.

AKAVA kertoi keskiviikkona vaativansa hallitusta luopumaan aikeestaan poistaa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

Akava toteaa tiedotteessaan, että verovähennysoikeuden poisto uhkaa heikentää suomalaista sopimusyhteiskuntaa, tuhansien työntekijöiden turvaa ja työmarkkinoiden vakautta.

Akavan mukaan hallituksen tulisi hakea muita toimia vastaavien säästöjen löytämiseksi.

– Hallituksen toimet ovat järjestäytymisvastaisia, vaikka hallituksen pitäisi tukea yhteistä sopimista ja työelämän turvaa. Kokoomuksen viestit ovat suora hyökkäys palkansaajia vastaan, vieläpä akavalaisen esimerkiksi nostaen. Olemme pettyneitä ja tyrmistyneitä, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren toteaa.

JÄRJESTÖ esittää tiedotteessaan listan vaihtoehtoja 180 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi ilman jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Niitä ovat energiaverotukien vähentäminen, 5 prosentin lähdevero yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotuloille ja yritysten edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poisto.

– On kohtuutonta, että veronmaksajien rahaa käytetään yritysten edustamiseen ja jopa alkoholitarjoiluun, mutta ay-jäsenmaksujen verovähennykset halutaan poistaa. Niillä jäsen saa usein kymmenientuhansien eurojen arvoisia työelämäpalveluita, Löfgren toteaa tiedotteessa.

Akavan laskelmien mukaan hallituksen päätökset käytännössä mitätöivät ansiotuloveron kevennykset monella akavalaisella.

– Laskelmamme hallituksen verotuspäätösten vaikutuksista osoittaa, että ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto mitätöi maan hallituksen tekemien veronkevennysten hyödyn. Esimerkiksi 5 000 euron kuukausipalkkaa saavan tulot pienenevät noin 40 euroa vuodessa ja 6 000 euron kuukausipalkkaa saavalla hyöty on vain 10 euroa. Tämä ei ole reilua eikä taloudellisesti perusteltua, Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev sanoo.