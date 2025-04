Aku Louhimies tekee elokuvan Lapin sodasta – taustalla Antti Tuurin romaani

Tuotantoyhtiön tiedotteen mukaan elokuvan käsikirjoituksesta ovat vastanneet Tuuri ja Louhimies yhdessä.

Lapin sota saa ensi-iltansa syyskuussa 2026 ja kuvaukset alkavat kesällä.

Elokuvaa kuvataan sisarteokseksi Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle (2017).

– Lapin sota on monille tuntematon sota. Syksyllä 1944 Suomi oli kahden suurvallan välissä, ja kansakunnalla oli valittavanaan vain vaarallisia vaihtoehtoja. Kaikki eivät päässeet kotiin. Tälläkin kertaa teemme realistista ja laadukasta sotaelokuvaa, jonka loppu on onnellinen. Elokuvan keskeinen viesti on anteeksianto, Louhimies sanoo tiedotteessa.