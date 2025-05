Paperittomien terveydenhuollosta kiivas keskustelu eduskunnassa – ”Kahvi maistuu kuppilassa”

Hallituksen esitys rajata paperittomien terveydenhoitoa nostatti tunteita eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa, vaikka lainmuutokset käytännön vaikutukset jäisivät eri syistä marginaalisiksi. Susanna Luikku Demokraatti

Esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia muutettaisiin siten, että hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymällä ei enää olisi lakisääteistä velvoitetta järjestää kiireellisen hoidon lisäksi välttämättömiksi arvioituja kiireettömiä terveydenhuollon palveluja laittomasti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille.

Yksilölliseen lääketieteelliseen tarpeen arviointiin perustuva välttämätön kiireetön hoito olisi kuitenkin yhä järjestettävä, jos sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta henkilön terveydentilan tai vamman vuoksi, jos epääminen vakavasti vaarantaisi muun henkilön tai väestön terveyden tai alaikäisen huolenpidosta vastaavan henkilön hyvinvoinnin.

Lapset ja raskaana olevat olisivat jatkossakin oikeutettuja myös kiireettömäksi luokiteltuun hoitoon.

SDP:N edustajista sekä Krista Kiuru että Aki Lindén ihmettelivät puheenvuoroissaan esityksen ristiriitaisuutta ja sitä, mikä asiassa oikeastaan muuttuu.

– Välttämätön kiireetön hoito ja kiireellinen hoito ovat potilastyössä lähes aina sama asia. Mahdollinen lakimuutos ei käytännössä juuri vaikuttaisi, lääkäritaustainen Lindén tiivisti.

Osa muun opposition eli vasemmistoliiton ja vihreiden edustajista sen sijaan julisti esityksen olevan muun muassa epäinhimillinen, julma, ruma, ilkeä ja pikkumainen. Veronika Honkasalo (vas.) ihmetteli, miksei hallituspuolueista RKP:tä kiinnosta ”tämäkään ihmisoikeusloukkaus”.

– Kahvi kyllä maistuu kuppilassa, Honkasalo heitti, mikä sai salissa olleen RKP:n Henrik Wickströmin välittömästi ilmoittautumaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI Kaisa Juuso (ps.) sanoi polveilevissa puheenvuoroissaan muun muassa, ettei sääntelyllä missään olosuhteissa saa ”kannustaa laittomaan oleskeluun Suomessa”.

– Tavoite on poistaa nämä ihmiset (paperittomat) maasta. Se on luonnollista, ei rasismia tai syrjintää, kuten täällä on väitetty.

Perussuomalaisista myös Miko Bergbom julisti, etteivät paperittomat tarvitsisi muuta ”palvelua” kuin menolipun, mikä sai vihreiden Oras Tynkkysen kommentoimaan esitystä ainoastaan ideologiseksi.

– Tämä esitys ei perustu tietoon, tutkimukseen tai asiantuntemukseen, eikä sillä tule olemaan juuri vaikutuksia. Mutta hyvähän se on, että perussuomalaiset kertovat suoraan, mikä on heidän tavoitteensa: menolippu ja välttämättömän hoidonkin evääminen toisilta ihmisryhmiltä, Tynkkynen sanoi salissa.

Vihreistä Saara Hyrkkö ihmetteli hallituksen edustajien salipuheenvuorojen ”tietämättömyyttä tai tahallista väärinymmärrystä” paperittomien todellisuudesta.

– Kukaan ei ole huvikseen paperiton, eikä tee päätöstä sellaiseksi ryhtyä, tulla Suomeen tai poistua täältä tällaisten esityksen vuoksi. Paperittomuus tekee jokapäiväisestä elämästä vihoviimeisen vaikeaa, turvatonta ja epävarmaa. Se myös altistaa rikollisuuden, ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön uhriksi joutumiselle, Hyrkkö sanoi.

KÄYTÄNNÖSSÄ lakiesitys ei juuri vaikuttaisi siksikään, että kaupungin- ja kunnanvaltuustoilla on edelleen päätösvalta siinä, miten ne järjestävät terveydenhuoltonsa. Helsinki, jonka alueella asuu arviolta 90 prosenttia Suomessa niin ikään arviolta elävästä 3000-4000:sta paperittomasta henkilöstä, on jo ilmoittanut, ettei se tule muuttamaan linjauksiaan asiassa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ehti vihjailla viestipalvelu X:ssä, että Helsinki rikkoisi päätöksellään lakia. Näin ei ole, vaan juuri lain mukaan hyvinvointialueet ja Helsinki saavat minimitason lisäksi vapaasti tarjota mitä sote-palveluita haluavat.

Seuraavaksi esitys lähtee sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn arvioitavaksi.