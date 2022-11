Al-Taee: ”Hätähuuto, johon on vastattava”

Finnairin matkustamohenkilökunnan lakko jatkuu tänään kello 15 asti. Lakon johdosta Finnair on joutunut perumaan satakunta lentoa sunnuntailta ja maanantailta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys järjestämä lakko alkoi eilen. SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee ottaa tiedotteessaan kantaa lakon puolesta.

– Suuren valiokunnan työmatkan lentojen peruuntuminen on pieni ongelma verrattuna Finnairin henkilöstön työtaisteluun. Lakko on hätähuuto, johon on vastattava. Jokainen ansaitsee reilut ja yhdenvertaiset työolosuhteet ja korvaukset tekemästään työstä. Finnairilla ja sen työntekijöillä on ollut haastavat vuodet takanaan, eikä ongelmia tule ratkaista matalapalkkaisimpien työntekijöiden kustannuksella, al-Taee toteaa .

Al-Taee sanoo, että lakon tavoitteena on osoittaa julkisuuteen matkustamohenkilönkunnan palkka-ahdinko sekä Finnairin henkilöstöpolitiikka, huono johtaminen ja työntekijöiden irtisanomisilla uhkailu.

Kansanedustaja kertoo saaneensa paljon kontakteja Finnairin matkustamohenkilökunnalta ja samalla hän julkaisee tiedotteessaan yhden saamistaan kansalaiskirjeistä.

Al-Taeen saamassa kansalaiskirjeessä valotetaan matkustamohenkilökunnan tilannetta. Kirje on luettavissa kokonaan alla olevassa al-Taeen Facebook-päivityksessä.