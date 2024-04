Purra jakaa Orpon “tämä riittää” -puheet sopeutustarpeesta – kertoo alvin noston lähtevän lausunnoille

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään uuden talousennusteen. Se lupasi huonompia kasvulukuja kuin joulukuussa. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) muistuttaa Demokraatille, että luvut ovat olleet sisäisesti käytössä jo pidempään, joten yllätyksenä ne eivät tulleet. Johannes Ijäs Demokraatti

– Me olemme toimemme suhteuttaneet valtionvarainministeriön lukuihin.

Purra painottaa myös, että ennusteessa eivät ole mukana kaikki toimet kuten hyvinvointialueiden omat toimet kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Myös työllisyys- ja kasvutoimien vaikutuksia puuttuu ennusteesta.

– Tällä hetkellä näyttää, että niukin naukin pääsemme tavoitteisiimme, mutta ei missään nimessä voi hihkua vielä. Mutta tällä hetkellä näyttää, että pääsemme tavoitteisiimme.

Hallitus pyrkii tänä vuonna siihen, että julkisen talouden alijäämä olisi 3,5 prosenttia. Tällä voitaisiin välttää uhkaa EU:n tarkkailuluokasta eli alijäämämenettelystä.

Purra muistuttaa tässä yhteydessä, että tavoitetta varten kehysriihessä päätettiin yleisen arvonlisäverokannan nostosta ja se tarvitaan jo tälle vuodelle.

– Se on juuri lausunnoille lähdössä. Se tulee. Sen me tarvitsemme, koska se alijäämä pitää tältä vuodelta saada painettua rajan alle.

Koska alv nousisi?

– Palataan tähän asiaan sitten, kun se on virallista. Mutta ihan juuri sen mukaan kuten olen tässä kuvannut. Riihessähän teimme päätöksen, että viimeistään 1.9. alkaen saadaan voimaan.

Voisiko se tulla jo kesäkuukausina voimaan?

– Käytännössä ei. Tarvitaan vähän aikaa siihen.

Hallituksella on myös vuodelle 2027 yhden prosentin alijäämätavoite. Tämän toteutuminen näyttää hyvin vaikealta ainakin talousennustetta tänään esitelleiden VM:n virkamiesten esityksen perusteella.

Purra toteaa tähän, että hallituksella on velkasuhteen vakauttamisen tavoite ja siltä pohjalta on laskettu alijäämän määrä.

– Sehän (alijäämän määrä) ei ole varsinainen tavoite, vaan se on laskettu hallitusohjelman alkuperäisen kuuden miljardin (sopeutuksen) ja velkasuhteen vakauttamisen kautta tämä 1 prosentin alijäämä.

Eli se ei ole varsinainen tavoite?

– Se on vain laskennallinen.

Tuleeko tämä laskennallinen tavoite toteutumaan?

– Ei tämän ennusteen perusteella, mutta tavoittelemme velkasuhteen vakauttamista ja siihen juuri tämän ennusteen perusteella, kun yhdistämme siihen meidän kaikki toimet, tulemme pääsemään.

Eli lisätoimia ei tarvita tähän 1 prosenttiin vaan velkasuhteen vakauttaminen riittää?

– Sen suhteen ei tarvita lisätoimia. Mutta haluan korostaa, että kaikki on hyvin epävarmaa, talouden tila, kansainvälinen talous, kaikki on epävarmaa. Meillä on hirvittävän paljon riskitekiijöitä turvallisuuspolitiikkaan, geopolitiikkaan ja koko ajan puhutaan aika pienistä puskureista mihinkään (hallituksen finanssipolitiikan tavoite)rajoihin, mutta tällä mennään nyt.

Kun hallitus oli ilmoittanut kehysriihessä noin kolmen miljardin lisäsopeutustoimista, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen A-Studiossa, että sopeutukset riittävät, jos maailmalta ei tule uusia yllätyksiä tai shokkeja.

Purra vastaa Demokraatille, että hän jakaa Orpon “tämä riittää” -puheet.

– Kyllä, tällä hetkellä näyttää, että tämä riittää. Toivon, että se riittää loppuun saakka.