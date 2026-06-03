Ulkomaat
3.6.2026 07:52 ・ Päivitetty: 3.6.2026 07:52
Alabamassa rukataan vaalipiirjakoa – suosii republikaaneja ja syrjii mustia
Yhdysvalloissa korkein oikeus on myöntänyt Alabaman osavaltiolle luvan uuteen vaalipiirijakoon tulevia vaaleja ajatellen. Uusi vaalipiirijako suosii presidentti Donald Trumpin puoluetta republikaaneja, joka yrittää suojella niukkaa enemmistöään osavaltiossa.
Aiemmin kolmen liittovaltion tuomarin muodostama paneeli oli estänyt republikaaneja suosineen vaalipiirien uudelleenjaon, koska paneeli katsoi sen syrjivän mustia.
Korkeimman oikeuden päätöksen arvioidaan antavan republikaaneille etulyöntiaseman Alabaman seitsemästä kongressipiiristä kuudessa.
Tavallisesti kongressipiirit piirretään jokaisen väestönlaskennan jälkeen. Republikaanit ovat jo säätäneet vaalipiirijakoja uudelleen useissa osavaltioissa, ja näin tapahtui esimerkiksi Louisianassa toukokuun lopulla.
Vastatoimena demokraattienemmistöiset osavaltiot ovat ajaneet läpi demokraatteja suosivia jakoja.
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